Un menor se golpea en la cabeza tras realizar un salto de altura en el puerto de Malpica (A Coruña)

A CORUÑA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un menor se ha golpeado en la cabeza después de realizar un salto de altura en el puerto de Malpica. FUE trasladado al Hospital Materno de A Coruña en una UVI móvil, según ha informado el 112 Galicia.

De hecho, fue rescatado del agua por los agentes de la Policía Local en estado inconsciente.

Un testigo del accidente llamó al 112 Galicia a las 17.30 horas para pedir ayuda. Según relató, el niño saltó de una altura de unos cuatro o cinco metros y sufrió un golpe, posiblemente contra el fondo. Además de estar inconsciente en el agua, sangraba, añadió el testigo.

Con esta información, el 112 pidió la intervención de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de los efectivos de Salvamento Marítimo, de los miembros del GES de Ponteceso, de los voluntarios de Protección Civil de Malpica y de los agentes de la Policía Local.

Precisamente, fue el personal de seguridad quien sacó al menor del agua y, posteriormente, fue atendido por el personal sanitario. Finalmente, y tras estabilizarse, el herido fue evacuado en la ambulancia al Hospital Materno de A Coruña.