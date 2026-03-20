Al menos cuatro detenidos en una operación antidroga en pisos del Ensanche de Santiago

Archivo - Coche de la Policía Nacional, en imagen de archivo. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a al menos cuatro personas en una operación contra el tráfico de drogas efectuada durante este viernes en pisos del Ensanche de Santiago de Compostela.

El operativo policial se ha desarrollado en inmuebles que supuestamente operaban como punto de venta de droga a raíz de una serie de denuncias vecinales en relación a la existencia de narcopisos, según informan fuentes policiales consultadas.

No han trascendido más detalles, ya que ha sido decretado el secreto de las actuaciones por parte del Juzgado de Instrucción número 3, que se encarga del caso. Todavía se desconoce cuándo los detenidos pasarán a disposición judicial.