Al menos una persona trasladada a un centro médico en Vigo tras una pelea entre aficionados del Celta y el Lyon

VIGO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha resultado herida y ha tenido que ser trasladada a un centro sanitario, debido a una pelea multitudinaria entre aficionados del Real Club Celta y el Lyon, en las horas previas al partido que enfrenta este jueves a ambos equipos en el estadio municipal de Balaídos.

Según han explicado fuentes policiales, los incidentes ocurrieron en la noche de este miércoles, en un local de ocio de la calle Areal, donde se encontraba un grupo de aficionados franceses. Allí se presentaron varias personas encapuchadas y armadas con palos.

Aunque los responsables del local cerraron las puertas del establecimiento, los encapuchados comenzaron a golpear y romper los cristales, y los hinchas del Lyon también trataron de enfrentarse a los atacantes lanzando mobiliario.

Hasta el punto se desplazaron numerosas unidades de la Policía Nacional y de la Policía Local. Fuentes policiales han confirmado que, por el momento, no se han producido detenciones, y el 061 ha informado de que se movilizaron dos ambulancias y, finalmente, fue trasladada una persona herida, que fue atendida en el PAC de la calle Pizarro.