Mercedes Rosón asegura que a los ediles no adscritos "no se les compra" y acusa al PSOE local de "política de mercadeo"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La edil no adscrita de Santiago de Compostela Mercedes Rosón ha asegurado que a los concejales no adscritos de la capital gallega "no se les compra con la alcaldía" y ha acusado al PSOE local de practicar la "política de mercadeo".

Rosón se ha pronunciado de este modo después de que el portavoz del PSOE local, el que fuera su compañero en el Grupo Municipal Socialista Gumersindo Guinarte, calificase de "esperpento político" el debate surgido alrededor de una posible moción de censura en el Ayuntamiento de Santiago contra el gobierno bipartito de BNG y Compostela Aberta y acusase a los no adscritos de "hacer ridículo".

Un cruce de reproches que llega un día después de que el miércoles los no adscritos --los cuatro ediles expulsados del PSOE-- asegurasen que solo apoyarían una moción con Mercedes Rosón como candidata. Tras ello, tanto el portavoz el PP de Santiago, Borja Verea, como el presidente provincial, Diego Calvo, explicaron que el PP estaba abierto a explorar todas las posibilidades y el propio Verea hizo una propuesta en la que aceptaba dar la alcaldía a Rosón para constituir un "gobierno de emergencia". Sin embargo, la concejal no adscrita rechazó esta posibilidad y aseguró que "jamás, jamás, jamás" gobernaría con el PP.

En este contexto, el portavoz del grupo municipal socialista de Santiago, Gumersindo Guinarte, ha sostenido en un audio difundido a los medios que lo hecho por los ediles no adscritos "es simplemente hacer el ridículo y hacerle el juego al PP" y ha lamentado que la política municipal transitase "en las últimas horas en Compostela desde el enredo al esperpento.

Como respuesta, Rosón ha reprochado al PSdeG que hablen de "esperpento" cuando, según ha dicho, son "los autores materiales de una de las mayores infamias políticas que se vivieron en Santiago", refiriéndose a la expulsión de los exsocialistas al grupo de los no adscritos.

Además, ha señalado que "resulta sorprendente" que estas declaraciones partan del "señor Guinarte", al que ha calificado como "una persona que llegado el momento vende su voluntad a cambio de preventas, que aún están por ver".

"Es obsceno sobre todo cuando la coherencia de los presuntos socialistas se dejó patente cuando votaron en contra hace solo un mes de la ordenanza de la basura que ellos mismos iniciaron para simular una derrota política de la señora Sanmartín. Esa es la altura de miras y la responsabilidad de la que presumen cuando practican el populismo y la política del mercadeo", ha remarcado.

Rosón ha subrayado que pese a que los no adscritos pueden llegar a acuerdos con todo el mundo, también con el Partido Popular, "no participarán nunca en una moción de censura". "Por cierto son ellos, los socialistas, a los que Borja Verea se refirió como posibles socios preferentes en un pleno en el que coincidieron PP y PSOE en la mayoría de los posicionamientos. Desde luego, tienen bastantes cosas en común", ha ironizado.

Con todo, ha reiterado que "es un debate cerrado": "Lo dijimos en abril, a principios de septiembre, y lo reiteramos hoy, debate cerrado en el que nunca quisimos participar, el resto interpretaciones malintencionadas y titulares", ha concluido.