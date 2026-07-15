A Mesa critica que la propuesta de Plan de Normalización es "inferior" al actual: "No afronta la emergencia lingüística"

Archivo - Decenas de personas durante una manifestación a favor del Día das Letras Galegas, a 17 de mayo de 2026, en Santiago de Compostela. - César Arxina - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de A Mesa Pola Normalización Lingüística, Marcos Maceira, ha criticado que el Pacto pola lingua presentado este miércoles por la Xunta es "inferior" al Plan Xeral de Normalización "aprobado unánimemente" en 2004 y ha reprochado que "no enfrenta la emergencia lingüística".

Así, en una primera valoración al documento expuesto por el Gobierno gallego en un acto en la Cidade da Cultura, Maceira ha lamentado que el texto "insiste en la deserción por parte de la Xunta de sus obligaciones y responsabilidades".

"No hay propuesta de desarrollo o modificaciones legales para asegurar siquiera lo que ya estaba en la Ley de Normalización Lingüística o en el Plan Xeral de 2004", ha censurado.

Además, Maceira ha puesto el foco en la enseñanza, donde, según ha denunciado, la Xunta "mantiene como elemento fundamental los límites a la docencia en gallego" y "ni menciona rectificar las normas contra el gallego aprobadas en esta misma legislatura".

En esta línea, el presidente de A Mesa ha recordado que "la sociedad gallega "elaboró una propuesta que el gobierno debe atender para revertir la emergencia lingüística".