El Metal vuelve a la calle y avisa: si la patronal ofrece "migajas" este viernes la movilización se llevará a Navalia

1087066.1.260.149.20260514130226 Manifestación del sector del Metal en Vigo, a 14 de mayo de 2026. - ADRIAN IRAGO

VIGO 14 May. (EUROPA PRESS) -

El sector del Metal de la provincia de Pontevedra ha vivido este jueves una nueva jornada de huelga en demanda de un convenio colectivo digno, con una manifestación que ha recorrido las calles de Vigo y en la que han participado más de 2.000 personas. Entre ellas, estaban los responsables de los sindicatos CC.OO., CIG y UGT a nivel gallego, y los secretarios comarcales.

La movilización de este jueves se produce horas después de que la patronal haya convocado a las centrales a una nueva reunión para desbloquear la negociación y tratar de llegar a un preacuerdo. El encuentro está fijado para las 9.00 horas de este viernes, en el Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA), en Rande, Redondela.

Los sindicatos han advertido de que esa convocatoria es una "pequeña victoria", pero que el objetivo final es lograr un convenio digno. Por ello, han advertido de que, en la reunión de este viernes, no se conformarán con "migajas".

"Queremos salarios dignos, la subrogación, jornada continua, medidas contra el estrés térmico...", ha subrayado Xulio Fernández (CIG), que ha advertido de que un convenio de 4 años de vigencia es "demasiado".

El responsable comarcal de CIG-Industria ha remarcado que, pese a esa convocatoria, "la lucha continúa" y ha llamado a no aflojar la tensión porque, si la patronal no lleva una "propuesta seria" a la mesa de negociación, "ya sabemos donde tenemos que estar el día 19" (en alusión a la celebración de la feria Navalia en el Ifevi).

En la misma línea, Adolfo Otero (CC.OO.), ha pedido "resistir la tensión, y ha insistido en que "no valen migajas" por parte de los empresarios en la reunión de este viernes. Por ello, ha apelado a "seguir luchando" y "no dar un paso atrás".

Finalmente, Narciso da Silva, de UGT, ha hecho un llamamiento a la unidad de trabajadores y sindicatos, más allá de diferencias ideológicas o políticas, y también ha advertido: "Si hay que ir a Navalia se va, este sector no se acojona, pero todos unidos".

INCIDENTES

La jornada de huelga de este jueves, que ha coincidido también con otro día de paro en el comercio del Metal, ha sido calificada como un "éxito" por los sindicatos. La manifestación en Vigo se ha desarrollado sin incidentes graves, aunque ha habido lanzamiento de petardos y cuatro contenedores ardieron en las calles Camelias y Venezuela, mientras que otros fueron desplazados al medio de la calzada en la calle Urzáiz.

Asimismo, se ha registrado un corte de cArretera con neumáticos ardiendo en la PO-548, a la altura de Valga, a primera hora de la mañana.