Un miembro de la Comisión de Garantías de En Marea acusa a la dirección de "robar" las primarias, sin fecha todavía

Publicado 14/12/2018 19:04:51 CET

La coordinadora no autorizó a Manuel Nogueira a realizar una rueda de prensa en la sede compostelana del partido instrumental

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Manuel Nogueira, miembro de la Comisión de Garantías de En Marea y alineado con el sector crítico con la dirección, ha acusado a la coordinadora de "robar" las primarias, paralizadas desde hace 14 días y que, según Nogueira, podrían haberse reanudado ya este fin de semana, algo que no se producirá.

Nogueira ha atendido a los medios de comunicación a las puertas del local de En Marea, ya que la coordinadora no le ha permitido realizar la rueda de prensa en el interior del local del partido, localizado en el Ensanche compostelano. Fuentes de la dirección del partido consultadas por Europa Press han indicado que no autorizaron la utilización de la sede porque no se trataba de un acto de un órgano de la organización.

"Esta es la democracia y la igualdad que viene demostrando la coordinadora. Nos cierra las urnas y hoy el local cerrado, cuando yo lo solicité en tiempo y forma. Parece ser que no gusta que se sepa la verdad", ha asegurado Nogueira, que ha comparecido ante los medios a título individual.

Según este miembro de la Comisión de Garantías, el comité electoral de las primarias de En Marea "sigue estando limitado en funciones", una "situación irregular" de la que responsabiliza a la coordinadora, a la que también culpa de mantener en suspenso las votaciones de manera voluntaria.

Así, sostiene que la empresa encargada de las votaciones telemáticas (Agora Voting) permanece desde el pasado martes a la espera de recibir el visto bueno de la dirección del partido para "implementar" las nuevas medidas de seguridad y realizar los simulacros de votaciones.

Nogueira afirma que estos cambios "podrían estar listos en un período de 24 horas", lo que permitiría reanudar las primarias ya este fin de semana, como pretendía el comité electoral. Sin embargo, según su relato, las votaciones permanecen "paralizadas desde el martes". "A todas vistas esto es un secuestro de unas elecciones, nos están impidiendo ejercer nuestro derecho de voto", ha añadido.

Para Nogueira, esto constituye "una irregularidad" a pesar de que sus compañeros en la Comisión de Ética y Garantías --afines a la dirección de Luís Villares-- "no lo ven así" y defienden la postura de la coordinadora.

"No lo entiendo porque no tenemos documentación fehaciente", dice el miembro díscolo de Garantías, que esgrime que la coordinadora no ha remitido las auditorías y los informes técnicos sobre las supuestas irregularidades cometidas por el comité electoral a la hora de acceder al censo electoral.

CONVOCATORIA DEL CONSELLO DAS MAREAS.

A última hora del pasado jueves, la coordinadora de En Marea anunció la convocatoria del Consello das Mareas, máximo órgano político de la organización, para abordar el próximo sábado "una serie de soluciones técnicas" orientadas a "incrementar las garantías" en las votaciones y "cumplir" los "requisitos apuntados en su día por la Comisión de ética y garantías", que motivaron la suspensión de los comicios el pasado 1 de diciembre.

Para Nogueira, la convocatoria del Consello das Mareas "es ilegal y está fuera de lugar" porque la coordinadora "se extralimita en sus funciones". "Es ilegal que la coordinadora convoque nada, y mucho menos para tratar un tema que le compete exclusivamente al comité electoral", mantiene Nogueira, que censura que la dirección de En Marea no haya facilitado al comité electoral "los medios formales, los medios de comunicación" y la "asesoría legal"

"Garantías ya existían para el comité electoral, que es el único capacitado y legitimado par convocar una reunión del Consello das Mareas", reivindica Nogueira, que ha asegurado que la coordinadora practica "la democracia 0" y está llevando a cabo "un robo de estas elecciones".

Cuestionado sobre la posible fecha de las elecciones internas, ha apuntado que esa pregunta debe realizarse a Luís Villares o al portavoz de la coordinadora, Gonzalo Rodríguez. "Que os den ellos la fecha y la hora. A este paso es mejor que lo digan así", ha zanjado.