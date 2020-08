Miguel Caride dimite como portavoz municipal de Democracia Ourensana como "consecuencia lógica" de las disputas internas

El exedil de Cultura atribuye su marcha a diferencias de "filosofía" con el alcalde y clama: "Esta ya no es mi guerra"

OURENSE, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora portavoz municipal de Democracia Ourensana (DO), Miguel Caride, ha dimitido de esta función como "consecuencia lógica" de las disputas internas que se han producido en los últimos días entre un grupo de cinco ediles críticos y el alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome, por presuntas irregularidades financieras en el seno del partido.

Así lo ha confirmado a Europa Press en la mañana de este lunes, aunque ha puntualizado que seguirá, sin embargo, como concejal de Infraestructuras, Movilidad y Transporte. "Es una cuestión meramente formal, lógica, no puedo ser portavoz del grupo en esta situación", ha dicho.

Por su parte, el Ayuntamiento de Ourense ha informado a través de un comunicado de que Armando Ojea Bouzo, edil de Recursos Humanos, será el nuevo portavoz del grupo municipal.

Además, este lunes, el alcalde recibió en el consistorio al exedil Mario González, para "despedirse en el día que presentaba su renuncia", y a María Teresa Rodríguez, que ha trasladado al regidor "su voluntad y compromiso de seguir trabajando junto al alcalde en los proyectos de ciudad".

MARIO GONZÁLEZ: "ESTA YA NO ES MI GUERRA"

En otro orden de cosas, el ya exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de Ourense, Mario González, ha explicado este lunes que él ya "tenía apalabrada con el alcalde" su dimisión "antes de que ocurriera todo esto", en referencia a la ruptura interna en Democracia Ourensana: "Esta ya no es mi guerra, me voy para mi casa", ha zanjado.

Así lo ha trasladado en una rueda de prensa en la capital ourensana, donde ha anunciado que deja la concejalía porque "la filosofía y el concepto que Jácome tiene de la cultura" y el suyo propio "son totalmente diferentes", y, "con el paso del tiempo, las diferencias" se han ido "acrecentando más".

González, que deja además su acta y abandona el partido, ha puntualizado que, cuando asumió su cargo, él "sabía cuál era la idea de política cultural que tenía el alcalde", pero este no llegó a entender que "la cultura ayuda a crecer a las personas y además es parte vital de una sociedad".

En numerosas ocasiones, ha remarcado que vivía "al margen de lo que se movía en el Ayuntamiento" y que "estaba totalmente desconectado" porque él no era "de las personas que se quedaban tomando cafés en la plaza Mayor". "Yo vengo a hacer una gestión cultural, no vengo a hacer política, ese mismo viernes hablé con los dos bandos y les dije 'esta ya no es mi guerra, me voy'", ha explicado.

Con todo, el exedil ha defendido que firmó la denuncia en Fiscalía presentada contra Jácome por las supuestas irregularidades en la formación junto a los otros cuatro concejales porque sus abogados se lo recomendaron, para evitar su "desfile por el juzgado si el día de mañana hay alguna investigación".

El desarrollo de los hechos, acompañado de "toda la avalancha" de noticias en la prensa sobre los encontronazos internos, hizo que precipitase su decisión de abandonar el puesto, porque no quería verse "mezclado", ha referido, "en todo este tipo de información".

Con todo, ha subrayado su disposición a marcharse "sin echar mierda a nadie" y le ha "agradecido a todo el mundo la oportunidad" durante el año que ha servido en el Ayuntamiento: "Lamento que haya sido solo un año, para mí ha sido maravilloso".

Finalmente, González ha querido contestar, a título personal, a quienes piensan que los integrantes de DO llegaron a las instituciones por dinero, aportando sus ingresos bancarios y defendiendo que él cobraba "1.100 euros líquidos al mes --sin dedicación exclusiva--, de los cuales 200 se ingresaban en el partido", aunque hubiera "trabajado gratis" porque le "gusta la cultura", ha sentenciado.