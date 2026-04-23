Miguel Fernández se postula como candidato del PSOE a las próximas elecciones y afirma que en mayo será de nuevo alcalde

El actual alcalde socialista, Miguel Fernández (C), ofrece declaraciones a los medios con motivo del registro de la moción de censura por parte del PP y una edil tránsfuga, a 22 de abril de 2026, en Lugo, Galicia (España). Los 12 concejales del PP de Lugo - Carlos Castro - Europa Press

LUGO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Lugo, Miguel Fernández, ha trasladado este jueves su voluntad de ser el candidato del PSOE a la Alcaldía de Lugo en las próximas elecciones de mayo, en las que ha destacado que será de nuevo regidor.

Miguel Fernández ha visitado, junto con el presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, José Antonio Quiroga, y la concejala Ángeles Novo las obras del tramo que ha unido los paseos fluviales del Miño y del Rato, donde se ha mostrado firme con su intención de encabezar la lista socialista para las próximas elecciones y ha aseverado con contundencia que será de nuevo alcalde en mayo de 2027.

El regidor ha explicado que su candidatura a las próximas elecciones "no está en debate ahora mismo, es algo que se da por hecho" y ha añadido que "dentro de un año" estarán "gobernando la ciudad de Lugo". Con estas palabras apoya las declaraciones de la socialista Lara Méndez, que esta misma mañana, en una entrevista radiofónica, defendía la posición de Miguel Fernández al frente de la lista.

En concreto, el reglamento interno del PSOE marca que los candidatos en las ciudades de más de 50.000 habitantes y las capitales de provincia sean elegidos por primarias, si bien es habitual que los alcaldes repitan a no ser que más de la mitad de la ejecutiva local se oponga. Con todo, de prosperar la moción de censura, Miguel Fernández dejará de ser alcalde.

Fernández ha continuado este jueves con su agenda normal, después de que en la jornada de ayer se confirmase que Elena Candia presentó una moción de censura con el aval de la exsocialista María Reigosa, que se debatirá el próximo día 7, a las 12.00 horas, y que previsiblemente acabará con 27 años de gobiernos socialistas en la ciudad.

"Las vecinas y vecinos nos van a dar su apoyo porque no olvidan la situación de felonía y aprovechamiento que han visto para llegar al poder", ha insistido el alcalde, que también ha querido destacar que, mientras no llegue el día 7, "nada ha cambiado". Por lo tanto, mantendrá su agenda y seguirá trabajando en "todos los proyectos que están en marcha, como haremos también en el hipotético caso de que prospere la moción".

"Nosotros somos leales y tenemos un compromiso con los vecinos, por lo que, tanto desde el gobierno como desde la oposición o desde el ámbito privado, apoyaremos todos los proyectos e iniciativas que beneficien a la ciudad, por respeto a los ciudadanos".

A este respecto ha añadido también que "en caso de ser oposición" harán un seguimiento de los proyectos comprometidos para que se lleven adelante y seguirán trabajando para que así sea.

A la postura del compromiso de María Reigosa con Elena Candia, Fernández no ha querido volver a opinar porque "desde ayer no ha cambiado nada y hoy toca gestión, seguir trabajando para la ciudad".