Miguelanxo Prado publica 'Le Triskel volé' en Francia, que saldrá en abril en la Península

El artista Miguelanxo Prado ha publicado en Francia 'Le Triskel Volé', la nueva obra del autor que será editada en la Península el próximo mes de abril.

En Galicia, el libro saldrá con el título 'O pacto do Letargo', la primera pieza de la 'Trilogía del Trisquel', y se editará en castellano, gallego y portugués.

Según indica el autor en su página web, la historia de la obra profundizará en la percepción y la interacción de seres sobrenaturales y mágicos con el mundo de los seres humanos y cuestionará la clásica ambivalencia entre el bien y el mal.

Prado ha explicado que todos estos elementos, pertenecientes al mundo de la fantasía, encuentran referencias "en la mayoría de las creencias y religiones", siempre "agrupados en dos castas antagónicas: buenos y malos, ángeles y demonios, hadas y brujas".

"En el fondo, desconocemos la versión de las otras partes... ¿Y si el papel de la humanidad en esta historia no hubiese sido el que ella misma ha contado? ¿Y si no ha sido tan inocente y pasivo como se pretende? ¿Qué sucedería si se llegase a descubrir que ese reparto de roles, con unos seres malignos tentando y corrompiendo a unos seres humanos inocentes, no es otra cosa que la versión interesada de la historia contada por los propios culpables?".