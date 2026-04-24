Miles de personas claman en Lugo contra las "prácticas corruptas" y apelan a la responsabilidad de la edil tránsfuga

Lugo. Miles de personas se concentran en la Praza Maior de Lugo - CARLOS CASTRO/EUROPA PRESS

LUGO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas se han congregado este viernes ante la casa consistorial de Lugo para expresar su rechazo al "transfuguismo" y denunciar lo que consideran un "atropello democrático" ante el inminente cambio de gobierno.

La movilización, que ha contado con una masiva afluencia, ha estado marcada por las duras críticas a la "traición" de la voluntad popular y ha contado con el respaldo de cargos institucionales y políticos de la izquierda gallega.

Entre los asistentes han destacado figuras como el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro; la presidenta de la Diputación de Lugo, Carmela López; el presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) y alcaldes socialistas de la provincia como el de Foz, el de Muras, el de Meira o la alcaldesa de Lorenzana, entre otros.

Pero también ha estado presente la subdelegada del Gobierno en Lugo, Olimpia López; la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; la regidora de A Coruña, Inés Rey, además de diputados y senadores.

Todo ello bajo el paraguas de visibilizar el "malestar social" ante el cambio de gobierno local en la ciudad amurallada por una moción de censura impulsada por el PP con el apoyo de una edil tránsfuga.

CRÍTICAS A CANDIA Y REIGOSA

En el transcurso del acto, convocado por la plataforma de nueva creación 'Transfuguismo non, democracia si', el escritor y portavoz de la plataforma organizadora, Lois Pérez, ha tomado la palabra para realizar una encendida "defensa de las condiciones democráticas" frente a lo que ha calificado como "prácticas corruptas".

Durante su intervención, Pérez ha apelado directamente a la responsabilidad de la edil no adscrita, María Reigosa, a quien ha reprochado sus "ansias por crecer en la política" a costa de los valores éticos de la ciudad.

En este contexto, los servicios de asistencia tuvieron que intervenir para atender a una persona que sufrió un desmayo en medio de la multitud. El suceso se produjo en un momento de gran afluencia de público, que se desplazó hasta la ciudad amurallada incluso en autobuses fletados desde diversos puntos de la provincia.

Los manifestantes, que han iniciado la protesta a las 17.00 horas de este viernes, han centrado sus críticas en estas dos figuras políticas, protagonistas del pacto de gobierno, acusando especialmente a Reigosa de "traicionar" a su electorado.

Tal y como afeaban este mismo jueves los convocantes, el uso del transfuguismo representa un "golpe" a la voluntad popular expresada en las urnas y carece de "legitimidad ética", advirtiendo a Reigosa de que la "indignidad de no poder mirar a la gente a la cara perdura".

Con todo, los portavoces del colectivo organizador --Lois Pérez, Isidoro Rodríguez, Luz Darriba y Bernardino Pardo-- han leído el manifiesto y han reivindicado valores como "el civismo, la pluralidad y la tolerancia", acompañados por un aplauso final de los participantes, que se han acercado a abrazar al alcalde, Miguel Fernández, y el teniente de alcalde, Rubén Arroxo.