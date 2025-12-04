Miles de personas claman en Vigo por la "reconstrucción" del área sanitaria

Manifestación en Vigo conovocada por la plataforma SOS Sanidade Pública. - EUROPA PRESS

VIGO, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas, unas 15.000 según la Policía Nacional, se han manifestado este jueves por las calles del centro de Vigo, convocadas por la plataforma SOS Sanidade Pública, clamando por la "reconstrucción" del área sanitaria viguesa.

El portavoz de la plataforma, Manuel González Moreira, ha denunciado la "apuesta" del PP por un modelo de sanidad privatizada y ha advertido de que los presupuestos autonómicos para el año que viene no aportan respuestas a las necesidades del área, por lo tanto, "el resultado va a ser el mismo: más dificultades de acceso a la sanidad pública, más precariedad profesional y, en definitiva, un servicio que seguirá siendo precario".

"Para nadie es una sorpresa que las empresas quieren ganar dinero y que hacen negocio con la salud", ha subrayado.

En la marcha han participado cargos políticos, como la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón; el alcalde de Vigo, Abel Caballero; diputados y concejales socialistas y nacionalistas; además de representantes sindicales y de plataformas en favor de la sanidad pública de toda la comarca.