Minutos de silencio por toda Galicia en solidaridad con el accidente ferroviario en Adamuz

Imagen de uno de los dos trenes que han descarrilado a la altura de Adamuz, en Córdoba. - PRESIDENTE DE RENFE, EN X

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), en la línea con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha convocado un minuto de silencio en solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario registrado en Adamuz, en Córdoba.

Invita a tyodos los ayuntamientos, diputaciones y otras instituciones, al igual que trabajadores y al resto de ciudadanos, a secundar los minutos de licencion que tendrán lugar por toda la comunidad en el mediodía de este lunes.

El Ayuntamiento de Santiago, al igual que otras instituciones, ya ha convocado en la Praza do Obradoiro, para las 12,00 horas.

El Gobierno autonómico también ha convocado un minuto de silencio este mediodía en el complejo administrativo de San Caetano, en el que participará el jefe del Ejecutivo, Alfonso Rueda.

Asimismo, la Delegación del Gobierno ha convocado también de un minuto de silencio presidido por su titular, Pedro Blanco, este mediodía en A Coruña.