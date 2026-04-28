La moción de censura de Lugo y las advertencias de Contas sobre sanidad, preguntas a Rueda en el próximo pleno

Reunión de la Xunta de Portavoces - PARLAMENTO DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La moción de censura que el Partido Popular impulsa en la ciudad de Lugo y la advertencias recogidas en los informes del Consello de Contas sobre la sanidad centrarán las preguntas de los líderes del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y del BNG, Ana Pontón, respectivamente.

Así lo han trasladado martes los grupos tras la reunión de la Xunta de Portavoces que ha fijado el orden del día de la sesión plenaria que tendrá lugar los próximos días 5 y 6 de mayo en el Pazo do Hórreo.

El pleno arrancará con sesión de control al alterarse el orden habitual debido al viaje que el máximo mandatario autonómico, Alfonso Rueda, realizará a Bruselas para participar en el pleno del Comité de las Regiones, el último con Rueda como jefe de la delegación española.

En la sesión, además, comparecerá la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, quien desgranará las líneas de actuación de la política industrial y energética de Galicia.

INICIATIVAS DEL PSDEG

En la rueda de prensa posterior a la reunión de la Xunta de Portavoces, la viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Lara Méndez, ha informado de que el jefe de filas de su formación, José Ramón Gómez Besteiro, llevará la moción de censura de Lugo a la sesión de control, en la que interpelará al presidente sobre qué garantías ofrece de que los recursos públicos no se utilicen como instrumento de influencia política para conseguir los apoyos que las urnas no le dieron al PP.

Un asunto sobre el que los socialistas también presentarán una pregunta urgente para conocer el compromiso real del Gobierno gallego con los principios de "integridad institucional y de ética pública".

En materia de servicios públicos, el Grupo Socialista ha registrado una interpelación para reclamarse al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que reformule el modelo de atención primaria, contratando más personal, mejorando las condiciones laborales, incrementando las categorías profesionales y garantizando la conexión efectiva entre salud mental y atención primaria.

En la misma línea, el grupo formulará una pregunta oral sobre el caso de O Porriño, donde denuncian que el Gobierno gallego no consigue cubrir las plazas vacantes en un centro de salud de un ayuntamiento que ya ronda los 21.000 habitantes.

El PSdeG, asimismo, presentará una proposición no de ley para que el PP "se retrate" y vote por la "denegación definitiva del proyecto industrial de Altri" en Palas de Rei. Además, llevarán una moción para reclamar al Gobierno gallego un modelo integral de prevención y planificación de incendios que "se centre en evitar los fuegos antes de que se produzcan".

Otra de sus proposiciones no de ley reclama un plan integral de apoyo al marisqueo, que priorice las medidas directas a las trabajadoras y entidades del sector. Además, preguntarán a la conselleira de Política Social, Fabiola García, sobre la "negativa" a construir un centro de mayores en Betanzos.

EL BNG PREGUNTARÁ A RUEDA POR LA SANIDAD

Tras la Xunta de Portavoces, además, la viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, ha avanzado que la líder del Bloque, Ana Pontón, interpelará a Rueda sobre las advertencias del Consello de Contas que, según ha dicho, "alerta de una pérdida de la calidad de la atención sanitaria" con "consecuencias nefastas para la saluda de los gallegos" por la gestión del PP.

"Si Rueda no es responsable y de nada y nada sabe, lo mejor que puede hacer es dedicarse a andar en bici y dejar que otra persona gobierne", ha ironizado Rodil sobre los motivos expuestos por el presidente al ser preguntado por los reproches de Contas.

Entre las iniciativas que el BNG presentará para su debate en el próximo pleno figura, por otra parte, una proposición no de ley para que la Xunta recupere para lo público las concesiones hidráulicas que caducaron, como es el caso de las del río Tambre, que se encuentran en la demarcación Galicia Costa, competencia de la Xunta. El BNG propone que sean recuperadas y gestionadas por una empresa pública gallega de energía, de forma que la riqueza de Galicia "contribuya al desarrollo económico y social" de la Comunidad.

Además, a las puertas del 17 de mayo, el BNG defenderá una iniciativa para que se apliquen las medidas aún vigentes del Plan de Normalización Lingüística de 2003, con el objetivo de recuperar el consenso lingüístico que acusan al PP de "romper".

Los nacionalistas también abordarán la moción de censura en Lugo y pedirán explicaciones y responsabilidades al Gobierno de Rueda por lo que califican de "uso partidista" de la Xunta y de los recursos públicos "para favorecer operaciones y maniobras políticas como la indigna e indecente moción de censura".

PROPUESTAS DEL PP

Por su parte, tal y como ha avanzado el portavoz del Grupo Parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha avanzado que su formación defenderá una iniciativa para urgir al Gobierno central a sentarse con los sindicatos para "acabar con las huelgas que están paralizando el sistema nacional de salid". "Es hora de sentarse a solucionar el problema, no de agravarlo", ha dicho.

El dirigente popular, asimismo, ha explicado que su formación también pedirá, a través de otra proposición no de ley, al Gobierno central que informe del número de viviendas que, en los últimos cinco años, lleva construidas en Galicia. Así, ha asegurado que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, trasladó en campaña electoral la entrega de 100.000 de las 180.000 prometidas por Pedro Sánchez. "Esta afirmación contrasta con la realidad", ha dicho para incidir en que, por ello, el PPdeG buscará conocer "dónde están esas viviendas y cuándo se hizo la entrega de llaves".

Por otra parte, el Grupo Popular preguntará a la Xunta por el acuerdo alcanzado recientemente con los sindicatos de la educación, en el que se incluyeron mejoras para la etapa secundaria.

Además, interpelará al Ejecutivo autonómico por la "negativa" de la Administración central a financiar la gratuidad de la educación de 0 a 3 años al asegurar que "nadie sabe nada" del programa de gratuidad anunciado el pasado mes de enero.

Por último, el Grupo Parlamentario del PPdeG se interesará por la aprobación del nuevo decreto que institucionaliza el Dialogo Social en Galicia.