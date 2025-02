Moción de censura en Outes: El concejal del PSOE apoyará al PP para desbancar al alcalde

El PSOE provincial desautoriza la decisión y avanza que el concejal será expulsado del partido

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El único edil del PSOE de Outes (A Coruña), Antonio Caamaño Lestón, ha presentado este martes con el Partido Popular una moción de censura contra el alcalde, Manuel González (Compromiso por Outes), con el objetivo de "formar un nuevo gobierno".

En un comunicado, los populares de Outes destacan que buscan terminar con la "situación de inestabilidad" que, en su opinión, se vive en la localidad toda vez que el regidor "no dispone del apoyo mayoritario de las urnas ni del pleno de la corporación".

"Tomamos esta decisión por los más que evidentes signos de deterioro en la vida municipal. Nosotros, en mayo del 2023 adquirimos un compromiso con los vecinos que, entre otras cosas, incluye la toma de decisiones que consideramos beneficiosas para el Ayuntamiento", señala el PP, que sostiene que "es sabido" que los vecinos "no le otorgaron a ningún grupo político la mayoría absoluta, por lo que, la única forma de darle estabilidad al Ayuntamientos es mediante acuerdos".

El PP destaca que su grupo municipal se presentó a las pasadas elecciones con un programa en el que se establecían sus líneas de actuación para Outes y que fue "el más votado por los vecinos. "Y en este momento, a través del diálogo, se dan las circunstancias para poder llevarlas adelante", señala la formación, que sostiene que este es el motivo de la moción de censura.

"Outes lleva casi dos años perdidos de este mandato, sería un acto de irresponsabilidad no revertir la situación teniendo la oportunidad de hacerlo", asegura el PP, que dice desconocer el "alcance real" de la "mala situación económica imperante en el Ayuntamiento".

Por ello, avanza que su primera acción de gobierno será, en caso de prosperar la moción de censura, evaluar y valorar dicha situación para, tras ello, redactar un presupuesto municipal "realista" para la localidad.

MARCHA DEL CONCEJAL DEL PSOE

La pasada semana trascendió que el único edil del PSOE en la corporación de esta localidad coruñesa, José Antonio Caamaño Lestón, que formaba parte del gobierno local que encabeza Manuel González, de Compromiso por Outes, y el que también está el BNG, anunciaba su salida del mismo, por lo quedó en minoría.

Y es que la Corporación está integrada por seis ediles del PP, cuatro de Compromiso por Outes, dos del del BNG y uno del PSOE. El gobierno hasta la pasada semana estaba conformado por siete ediles, frente a los seis del PP, pero con la salida del concejal socialista serán minoría.

En un comunicado, Antonio Caamaño aseguró que comunicaba la decisión después de que en un año y medio de gobierno no observase "no grandes cambios ni pequeños" con respecto al gobierno anterior. Además, aseguró que no había "ni un alcalde que atendiese a los vecinos" toda vez que el regidor "tiene dedicación en la Universidad".

Sin embargo, no avanzó su acuerdo con el Partido Popular y señaló que, a partir de ese momento, volvería a la oposición.

RECHAZO DEL PSOE Y RESPALDO DEL PP

Fuentes del PSOE provincial han destacado que la moción de censura firmada por el concejal socialista no cuenta con el respaldo del partido, por lo que han avanzado que tomarán medidas disciplinarias y que el edil podrá ser expulsado de la formación.

"Este pacto con el PP queda absolutamente desautorizado por el PSdeG-PSOE y se emprenderán las acciones disciplinarias y reglamentarias pertienens", ha añadido la dirección provincial en un comunciado.

Sin embargo, el PP provincial ha destacado que "en un acto de responsabilidad y como partido que ganó las elecciones", deciden "dar un paso al frente" cuando "lo más sencillo era esperar".

"Lo hacemos para dar un impulso a un Ayuntamiento paralizado, con un gobierno en descomposición y que no atendía las necesidades de los vecinos", señala la formación.