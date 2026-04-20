La moción de censura planea sobre el Ayuntamiento de Lugo, con la edila que dejó el PSOE abierta a apoyarla

Archivo - El alcalde de Lugo, Miguel Fernández, con María Reigosa - AYUNTAMIENTO DE LUGO - Archivo

LUGO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La moción de censura que podría cambiar el color del gobierno del Ayuntamiento de Lugo más de 25 años después de que José López Orozco recuperase la Alcaldía para el PSOE planea sobre el Consistorio de la ciudad de la muralla, con contactos entre los populares que encabeza Elena Candia y María Reigosa, la edila que dejó el PSOE.

Fuentes populares consultadas por Europa Press evitan por ahora dar por cerrada una moción de censura, pero no niegan los contactos y trasladan que, ante la coyuntura que hay en el Ayuntamiento de Lugo y una gestión que censuran, "no se puede descartar" ningún escenario.

Por cerrada tampoco lo da la propia Reigosa, pero sí ha cambiado de postura en relación a semanas atrás. Ha pasado de descartar la moción de censura a considerar que es "necesaria". Así lo ha trasladado en declaraciones que publican 'La Voz de Galicia' y 'El Progreso', aunque a este último diario le ha asegurado que aún no tiene claro si dará el paso.

Si finalmente decide que sí, el PP tendrá las firmas suficientes para impulsar un cambio de gobierno liderado por Candia, cuyo grupo está integrado por 12 concejales --el bipartito de PSOE y BNG suman otros tantos (siete socialistas y cinco nacionalistas)--.

La firma de Reigosa es imprescindible en esta coyuntura y permitiría al PP recuperar la Alcaldía de una urbe, en manos del PSOE --en solitario o en coalición con el BNG-- desde 1999. Candia se convertiría en la cuarta en tener el bastón de mando de Lugo en un convulso mandato local: le han precedido la ahora diputada Lara Méndez, Paula Alvarellos --quien falleció tras sufrir un infarto--, y en la actualidad el regidor es Miguel Fernández).

DESACUERDOS Y SALIDA DEL GOBIERNO

Reigosa dejó el gobierno local tras varios desacuerdos de la concejala en el gobierno municipal al que accedió el año pasado tras la muerte del edil Pablo Permuy. En un principio se ocupó de la cartera de Medio Rural, que dejó a causa de "incompatibilidades laborales". Posteriormente votó fuera de la disciplina de partido y acabó rompiendo con el PSOE y anunciando su baja en el partido y luego del grupo socialista.

Fuera ya del partido apoyó los presupuestos en el pleno pero dejó clara su intención de votar con el PP tras apoyar varias mociones populares.