Pontón avisa a Rueda: "Es immoral impulsar una moción de censura en Lugo aprovechándose de muertes y una tránsfuga"

La portavoz nacional BNG, Ana Pontón. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha instado al presidente de la Xunta y jefe de filas del PPdeG, Alfonso Rueda, a "desautorizar" una posible moción de censura en Lugo, al tiempo que ha advertido que es "inmoral" impulsar una iniciativa de este tipo "aprovechándose de la muerte de dos personas y una tránsfuga".

Pontón ha admitido que a los nacionalistas --que gobiernan con el PSOE en Lugo-- les preocupa "el anuncio de que se puede registrar en las próximas horas una moción de censura" en la ciudad de la muralla.

"Quiero pedirle al señor Rueda que desautorice inmediatamente una moción de censura que es inmoral e indecente políticamente, porque creo que nadie entiende, ni en Lugo ni en el conjunto del país, que el Partido Popular quiera aprovecharse de la muerte de dos concejales, y de una tránsfuga del PSOE, para poder llegar a una Alcaldía en una situación de estas características", ha advertido.

La dirigente nacionalista considera que "en política no vale todo" y que el PP "debe respetar la voluntad que salió de las urnas en las pasadas elecciones en Lugo".

"Es una indecencia desde el punto de vista político y moral que el Partido Popular quiera aprovecharse de una situación como es el fallecimiento de personas en el Ayuntamiento de Lugo para llegar a la alcaldía intentando conseguir en los despachos, con acuerdos oscuros, lo que no consiguen en las urnas", ha agregado.

Por ello, ha insistido en que Rueda tiene que "entender que en política no vale todo" y "paralizar" una moción de censura "indecente e impresentable políticamente".