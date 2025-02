La moción de censura en Viveiro (Lugo) se debatirá el 7 de marzo

La candidata del PP promete un plan de inversiones mientras la regidora actual lamenta el "bloqueo" de la Xunta a sus proyectos

LUGO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El día 7 de marzo, a las 12.00 horas, tendrá lugar el pleno Extraordinario del Concello de Viveiro para tratar la moción de censura que, de salir adelante, terminará con los 12 años en la Alcaldía de la socialista María Loureiro para entregar el bastón de mando a la popular Mariña Gueimunde gracias al apoyo de los independientes de Por Viveiro.

Tras el pacto alcanzado en la tarde del miércoles, este jueves han registrado el escrito de la moción de censura con Gueimunde como candidata para poner fin a más de dos décadas de gobiernos socialistas, primero con Melchor Roel y después con María Loureiro.

Este jueves, Mariña Gueimunde anunció que cuenta con el respaldo de la Xunta para poner en marcha un plan de trabajo que implica inversiones de alrededor de seis millones de euros, además de la puesta en marcha de la variante, recalcó la futura alcaldesa. Dentro de estas inversiones, considera prioritarios también el PXOM o recuperar varias zonas.

Por su parte, la alcaldesa, María Loureiro, manifestó no estar sorprendida por la moción de censura, "porque desde el inicio del mandato se vio a Por Viveiro coqueteando con el Partido Popular". "Si nos apoyó en un principio fue por la presión social, aunque de aquellas ya exigía mi dimisión como alcaldesa", ha aseverado.

El anuncio de las inversiones previstas por Gueimunde son, para Loureiro, "la prueba de que la Xunta tenía bloqueados todos estos proyectos" que el gobierno mariñano que reclamaba desde "hace años" y que el Gobierno gallego negaba "por no tener el mismo color político".

La todavía regidora ha manifestado sentirse, por una parte, contenta con estas inversiones "por el bien de Viveiro", pero "triste porque se demuestra que por no ser del mismo partido se ha castigado a todos los vecinos de Viveiro"

Respecto a Por Viveiro, Loureiro ha asegurado que tenían un acuerdo de dos años, "plazo que todavía no se ha cumplido", y que ya habían hecho varios puntos del acuerdo inicial, "pero otras no se pudieron hacer porque iban en el presupuesto de 2025" y que, dice, los independientes "se encargaron de tirar atrás" y "no pudieron ser ejecutadas".

En cuanto a su futuro en la política, aseguró "no tener nada decidido todavía" porque tiene que reunirse con los miembros de su partido. "Esté donde esté, mi intención será siempre que Viveiro mejore, colaborar con mi partido y que los vecinos tengan lo que se merecen", ha concluido, antes de subrayar el "honor" de haber estado al frente del ayuntamiento druante estos años, especialmente "en este año y medio que fue tan difícil".

POR VIVEIRO "FISCALIZARÁ" AL NUEVO GOBIERNO

Por su parte, Por Viveiro ya anunció su intención de "apoyar" al nuevo equipo de Gobierno, pero sin formar parte de el. El objetivo es poder "fiscalizar" el trabajo que se llevará cabo en los próximos dos años. "Además, (el PP) tiene 7 concejales que son más que suficientes para llevar adelante su proyecto", explicó Bernardo Fraga.

El portavoz de Por Viveiro añadió que de los 15 puntos del acuerdo que se firmó en 2023 "solo" se cumplieron dos: la ejecución de las aceras de A Xunqueira y la creación del foro económico. "Estaba claro que había una falta de liderazgo, una situación de caída libre que exigía un cambio y quisimos hacer ese cambio porque le exigimos a la alcaldesa que dimitiera y ella se negó", ha añadido.

Fraga defiende esta decisión de apoyar al Partido Popular "haciendo algo raro en política: cumplir la palabra". "Dimos de plazo dos años para iniciar o avanzar en 15 proyectos y solo se hicieron dos, por lo tanto, retiramos nuestro apoyo como prometimos y ahora mismo el PP es la única opción que hay", ha incidido.

La puesta en marcha de la variante es uno de los ejes principales del acuerdo de Gobierno, con el compromiso de iniciar el proceso este año y continuar con las expropiaciones y ejecuciones en el 2026 y 2027.

Pero además, tienen acordados más proyectos, que sumarían cerca de 6 millones de euros, como ampliar y mejorar la rotonda de A Misericordia, semipeatonalizar la travesía da Mariña, el conservatorio de música, rehabilitar el centro comarcal y Museo da Imprenta, reformar el pabellón municipal y la piscina o crear unas zonas deportivas en la zona del Casino.