Mofa e Befa, El Brujo, Chévere y Titzina protagonizan la nueva edición del FIOT con más de 40 obras en Carballo

Archivo - El actor Rafael Álvarez 'El Brujo', durante la inauguración de la 47ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, en el Corral de Comedias, a 4 de julio de 2024, en Almagro, Ciudad Real (España). Esta edición convoca a 41 co - Patricia Galiana - Europa Press - Archivo

Teatro del Barrio y la portuguesa Chapitô son otros de los nombres de una edición que irá del 23 de septiembre al 31 de octubre

CARBALLO (A CORUÑA), 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 35ª edición del Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) de Carballo se celebrará entre el 23 de septiembre y el 31 de octubre, con una programación que incluye 43 espectáculos: ocho estrenos absolutos y nueve espectáculos que se podrán ver por primera vez en Galicia. Mofa e Befa, El Brujo, Chévere, Teatro del Barrio, Companhia do Chapitô y Titzina son los algunos de los protagonistas de los 40 días de programación.

Entre las novedades de una las principales citas teatrales que se celebra cada año en Galicia se incluyen las coproducciones propias del festival: 'A arte da guerra', de Mofa e Befa, y 'Oh! Onde deterese a mirar', de AsSircópatas.

Serán nueve las propuestas de estreno en Galicia: 'Las gratitudes', de Producciones Teatrales Contemporáneas; 'Cosas pequeñas', de PSIRC; 'Libres!!!', de Teatro del Barrio; 'Doce metros cuadrados de piel (Seis miradas diversas sobre sexualidad)', de La Rueda Teatro Social; 'Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos', de Pecado de Hybris; 'Solo quería bailar', de Olalla Hernández; 'Disección de la bondad en tres actos', de Titzina; y 'La segunda venida de Cristo o el yoga de Jesús', de Rafael Álvarez, El Brujo; 'La voz del becario show', de El Famoso Trino, esta última en la programación de la Rúa do Contos.

Mientras, la programación de Sala + OTNI incluye nombres como: Carlota e Compañía, Chévere, Álvaro Corral Cid y la portuguesa Companhia do Chapitô, además de propuestas de Cataluña, Madrid, Castilla y León y Andalucía.

La sección Rúa dos Contos contará con: 'As ben dadas', de Atenea García, así como las cinco creaciones seleccionadas no programa Micro-Escenas M2: 'w0HrK', de Iván Dávila; 'A vinganza contra o Dr. Tirarrollas', de Compañía Humana; 'Fogar', de La Tercera; 'A casa do avó', de Candil Teatro; y 'Planeta pop: a alien que se converteu en superestrela', de Aterradas.

PROGRAMA PARALELO

Esta edición, bajo el lema 'Cando todo cae, ven ao teatro', ha sido presentada esta tarde de viernes en el Pazo da Cultura de Carballo. El festival cuenta con un apoyo de la Xunta de unos 47.000 euros. Contó con la presentación del espectáculo 'Unha señora orquestra', de la compañía Torta Torta.

Además de diferentes propuestas para el público infantil, esta edición se completa con un programa paralelo con acciones como: 'Levedando: procesos de escritura e creación escénica', presentaciones de libros, ZoomFIOT, OndaFIOT, Café con..., la concesión del Xograr de Outono, un homenaje a Manuel Lourenzo, el Premio do Público y el Concurso Escolar de Teatro Lido Xosé Manuel Eirís, así como la colaboración con la Noite Europea das Persoas Investigadoras.