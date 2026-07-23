Monbus y Arriva reforzarán los autobuses con servicios especiales el día del eclipse

Rueda de prensa del conselleiro de Presidencia, el presidente de Monbus y la directora xeral de Mobilidade - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La compañía Monbus en el eje atlántico (Vigo-Ferrol y Vigo-A Coruña) y Arriva en A Mariña de Lugo (Lugo-Ribadeo y Ribadeo-Foz) reforzarán su servicio el próximo miércoles 12 de agosto para facilitar la observación del eclipse.

El conselleiro de Presidencia de la Xunta, Diego Calvo, ha anunciado este jueves la medida, sin "ningún coste" para la administración al margen de las bonificaciones que ya operan, en una rueda de prensa conjunta con el presidente de Monbus, Raúl López.

El objetivo es reducir los desplazamientos por automóvil y favorecer una movilidad "segura y ordenada", ha resaltado Calvo, acompañado también por la responsable de Mobilidade del Gobierno gallego, Judit Fontela.

Por su parte, López ha concretado que su empresa prevé un incremento en el eje atlántico de unos 15-20 buses, que se suman a todos los de una jornada ordinaria, y aunque está "dispuesto" a que sean más, para lo que recurriría a flota de Monbus en otras provincias como Ourense.

La venta de los billetes comenzará en torno al lunes 3 de agosto y tanto el conselleiro como el presidente de la firma han coincidido en el llamamiento a la anticipación en la compra de los billetes, para permitir la planificación a las compañías.

LOS REFUERZOS

En concreto, entre Vigo y Ferrol se habilitará un servicio especial desde la ciudada olívica a las 12,35 horas con llegada prevista a la urbe ferrolana a las 15,30 horas. Este enlace contará con paradas también en la estación de Pontevedra, en Santiago, en Pontedeume, en Fene y en la Avenida das Pías y el barrio do Pilar.

En cuanto a Vigo-A Coruña, se habilitará un refuerzo desde la ciudad viguesa a las 14,00 horas que llegará a la capital herculina a las 16,15 horas. En este caso, las paradas intermedias serán Pontevedra, Santiago y la Avenida Alfonso Molina.

En los dos trayectos, los servicios especiales de regreso se realizarán a las 23,00 horas, una vez terminada la observación del fenómeno.

Por su parte, el refuerzo de servicios en la provincia de Lugo implica una nueva salida a las 17,00 horas en la línea Lugo-Meira-Ribadeo, que también se suma a los servicios regulares. Habrá paradas, como es habitual, en Castro de Rei, Pol, Pastoriza, Meira, Riotorto, A Pontenova, San Tirso de Abres, Trabada y Vegadeo. El servicio de vuelta está previsto para las 22,30 horas desde Ribadeo.

Dentro de A Mariña también se habilitarán servicios para ir desde Ribadeo a las playas de Foz. Así, se añadirá una nueva salida desde la estación de autobuses a las 18,00 horas que complementa la oferta de servicios regulares disponibles. Los nuevos servicios de retorno están programados para las 21,30 y las 22,00 horas.

VENTA EL MISMO DÍA

La Xunta y las empresas operadoras informarán de la apertura de la venta a través de sus respectivas páginas web. Con todo, también se podrán comprar billetes el mismo día del eclipse y utilizar la tarjeta de Mobilidade de Galicia para beneficiarse de las bonificaciones de la Xunta.

Podrán adquirirse en las estaciones hasta dos horas antes del viaje en el eje atlántico y en los propios buses en Lugo y A Mariña, en ambos casos hasta agotar las plazas disponibles.

PLAN EMERXENCIAS

Por otra parte, el conselleiro ha señalado que en la semana anterior al eclipse está previsto activar el Plan Territorial de Emerxencias de Galicia (Platerga) y, posteriormente, la constitución de un Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) en la sede del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia en A Estrada (Pontevedra).

Por parte de la Xunta estarán representados Turismo de Galicia, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, la Axencia Galega de Emerxencias, la Dirección Xeral de Mobilidade, la Dirección Xeral de Defensa do Monte, la Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, la Dirección Xeral de Patrimonio Natural, la Dirección Xeral de Saúde Pública, la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y Gardacostas de Galicia. También formarán parte representantes de la Delegación del Gobierno, de los ayuntamientos y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.