Montserrat erige a Galicia en ejemplo del proyecto del PP para Europa

PONTEVEDRA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del Partido Popular al Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha erigido a Galicia en ejemplo del proyecto del PP para Europa y ha asegurado que, cuando se gobierna desde el rigor, "los ciudadanos ganan".

La dirigente del PP ha participado este jueves en una comida mitin en Ponteareas, donde se ha comprometido a defender a Galicia en Europa poniendo el valor el modelo que encabeza el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda: "Frente al ruido, la crispación y la irresponsabilidad del Gobierno de Sánchez, los gallegos tienen la suerte de tener un presidente como Rueda, que no gobierna desde el sectarismo y lo hace desde la moderación", ha afirmado.

"Cuando se gobierna desde la sensatez, el rigor, la centralidad y la responsabilidad, los ciudadanos ganan", ha incidido para reiterar su compromiso de escuchar a todos los sectores -como la agricultura, la ganadería y la pesca- "abandonados por el Gobierno de España y criminalizados por la candidata de Sánchez".

En este sentido, se ha preguntado cómo va a defender Teresa Ribera la España rural en Europa cuando ha sido "incapaz de defenderla en España" y ha subrayado que "ante cada ataque del PSOE, habrá una respuesta del Partido Popular en Europa". Así, ha apuntado que, frente al PSOE, que considera "el mayor enemigo del campo", el PP será el mejor aliado de la Galicia rural en Europa.

"Han criminalizado a los agricultores, han abandonado a los ganaderos - la propia Teresa Ribera aumentó la protección del lobo mientras los ganaderos pierden las cabezas de ganado- y han dejado tirados a los pescadores con una burocracia asfixiante y unas imposiciones inasumibles", ha afirmado.

A este respecto, ha anunciado que el PP Europeo defenderá un comisario europeo específico para Pesca: "Ha llegado el momento de alzar la voz por la España rural y también por el mar. Esa España que madruga, que pelea por salir adelante, que se deja la piel en el campo y la vida en el mar".

APELA A PARAR LA AMNISTÍA

En el acto, la candidata del PP a las elecciones europeas Dolors Montserrat ha apelado a parar la "infame amnistía" en Europa por ir "contra la democracia y los valores europeos. Así, ha dicho que "no hay que perder la esperanza" porque "el PP va a exigir a la Comisión Europea" que actúe y "frene esta corrupta ley que entrega impunidad para unos pocos a cambio de poder". "No es convivencia es conveniencia. No es concordia, es sumisión. No es pacificación, es poder por siete votos", ha añadido.

En su intervención, ha censurado que los independentistas lo celebren como éxito y victoria. "Esta es la España que deja Sánchez, la de la humillación y la vergüenza", ha subrayado.

La candidata popular ha dicho que el PP va a ser "la peor pesadilla de Sánchez en Europa". "Porque vamos a frenar su deriva independentista", ha dicho para avisar de que, ahora, "envalentonados, los independentistas irán a por el referéndum". "El independentismo es insaciable y Sánchez por el poder también", ha sostenido.

Montserrat ha reprochado que el PSOE haya elegido "salvar a Puigdemont y abandonar a los españoles". "Es lo que tiene pensar solo en el poder y no en tu país. Y hoy lo hemos vuelto a ver con la aprobación de la infame ley de amnistía", ha afirmado.

La dirigente popular ha dicho que esta ley "liquida la igualdad". "Una ley que atropella el Estado de derecho. Una ley que borra la Justicia por siete votos. Una ley infame que es la condena de España y de los valores europeos", ha añadido.

Además, ha lamentado que hoy se haya visto en el Congreso el "mayor ataque a la España Constitucional impulsado por el Gobierno". "Qué humillación. Qué vergüenza. Qué infamia, señores socialistas", ha incidido en referencia a como los diputados socialistas se han levantado a aplaudir la amnistía que prometieron no aprobar.

"SOMOS LA MEJOR RESPUESTA"

Por su parte, la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha manifestado que el balance del primer año de Nava Castro como alcaldesa de Ponteareas es "extraordinario" y ha puesto en valor "su empeño por resolver todos los problemas de la localidad y su capacidad para encontrar siempre las mejores soluciones".

Ha puesto así a la regidora como ejemplo de la buena gestión que garantizan los gobiernos del PPdeG y que lo han llevado a ser no sólo el partido con más alcaldesas de Galicia (29), sino además también la opción preferida por las mujeres gallegas cuando tienen que votar.

Recordando la victoria del PP en las elecciones municipales y en las generales y autonómicas que vinieron después, la número dos de los populares gallegos hizo un llamamiento a hacer posible una nueva victoria este próximo 9 de junio subrayando que "el Partido Popular es la mejor respuesta para que haya más Galicia en Europa".

Paula Prado ha incidido en que una de las cuestiones que está en juego en estos comicios es que las ayudas europeas puedan llegar a ayuntamientos como Ponteareas. Y precisamente en clave local ha recordado que el mismo BNG que durante años gobernó en esta localidad es el que ahora "comparte lista con los independentistas catalanes y con los herederos de los terroristas que asesinaron a 68 gallegos".