Muere una bañista en una playa de Ares

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una bañista ha fallecido tras ser rescatada del agua en una playa en el municipio coruñés de Ares, en la avenida de Saavedra Meneses.

Según informa el 112 Galicia, un particular alertó a las 15,10 horas de este viernes de que acababan de sacar del agua a la mujer y le estaban practicando maniobras de reanimación.

Así, fueron avisados Salvamento Marítimo, Gardacostas de Galicia, 061, Guarda Civil, Policía Local y Protección Civil. La mujer falleció en el lugar.