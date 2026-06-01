Muere un hombre de 41 años en un choque frontal entre dos turismos en Abegondo (A Coruña)

Archivo - Ambulancia del 061 Galicia. - 061 GALICIA - Archivo

A CORUÑA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una colisión frontal registrada en la pasada noche en la AC-223, a su paso por Vizoño, en el municipio de Abegondo (A Coruña), se ha saldado con la muerte de un hombre de 41 años (A.S.V.).

Además, la conductora del otro vehículo, una mujer de 55 años (B.M.F.), ha sido trasladada al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac).

Según ha informado el 061, el aviso del siniestro se recibió este domingo pasadas las 22.30 horas en la central de coordinación de Urxencias Sanitarias de Galicia.

Hasta el punto se enviaron dos ambulancias del 061, y también se desplazó personal sanitario del PAC de Ordes.

Fueron atendidos dos pacientes, el hombre que falleció en el punto del accidente y la mujer evacuada al centro hospitalario.

LIBERADO POR LOS BOMBEROS

El 112 ha concretado que el siniestro consistió en una colisión frontal entre dos turismos.

El vehículo que ocupaba el conductor fallecido se salió de la vía y quedó volcado. Tuvo que ser liberado por los bomberos de Ordes.