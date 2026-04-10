Muere un hombre en Arzúa (A Coruña) tras quedar atrapado entre un tractor y un árbol

Archivo - Sala de operaciones del 112 Galicia (Axega). - 112 GALICIA - Archivo

A CORUÑA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha muerto este jueves después de quedar atrapado entre el tractor y un árbol mientras cortaba leña. El accidente se ha producido en la zona de Bosende y los equipos médicos solo pudieron confirmar el fallecimiento en el lugar de los hechos.

Alrededor de las 20.25, el servicio de emergencias 112 Galicia recibió una llamada de un hombre que aseguraba que su vecino había resultado herido mientras realizaba labores agrícolas. Acto seguido se notificó al Cuerpo de bomberos de Arzúa, al Servicio de Urgencias Sanitarias Galicia-061, así como a los agentes de la Guardia Civil y al personal local de Protección Civil, según ha informado 112 Galicia.

Los equipos de emergencia consiguieron realizar las labores de rescate y retirar el vehículo, pero el hombre había fallecido previamente.