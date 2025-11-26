Muere la joven de 20 años que sufrió un accidente en Alfonso Molina, en A Coruña

A CORUÑA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 20 años ha fallecido a consecuencia de las heridas sufridas en un accidente de tráfico registrado en la noche de este martes en A Coruña.

El siniestro del vehículo, en el que la mujer viajaba de copiloto, se produjo en torno a las 23.30 horas, cuando se salió de la vía y se empotró contra una columna del viaducto. El conductor también resultó herido, aunque de carácter leve.

Fuentes sanitarias consultadas por Europa Press han confirmado el fallecimiento de la joven en la tarde de este miércoles.