Muere un motorista tras chocar contra un coche en Barro (Pontevedra)

Archivo - Agentes de la Guardia Civil de Tráfico en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha fallecido este domingo tras chocar contra un turismo en el municipio de Barro (Pontevedra).

Según informa 112 Emerxencias Galicia, el accidente se ha producido en el kilómetro 9 de la carretera PO-531 a las 21.30 horas, cuando una moto y un coche han colisionado.

Hasta el lugar se han desplazado el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y agentes de la Guardia Civil de Tráfico, que han notificado que finalmente se vieron implicados en el incidente hasta cinco vehículos.

Una vez en el lugar, los medios desplegados han confirmado el fallecimiento del conductor de la moto, sin que pudieran hacer nada por salvarle la vida. Por su parte, el conductor del turismo ha resultado herido leve.