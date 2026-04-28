Muere una mujer en Sanxenxo (Pontevedra) horas después de aparecer herida y semiinsconsciente en la calle

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha fallecido este martes en el municipio pontevedrés de Sanxenxo, horas después de aparecer herida en una travesía de Portonovo.

Según han informado fuentes municipales, la mujer, de 54 años, fue hallada esta mañana herida y semiinconsciente en la Travesía Areal de Portonovo, donde residía.

En un primer momento fue trasladada al Punto de Atención Continuada (PAC) de Baltar, donde falleció horas después.

Informan de que la Policía Local y la Guardia Civil investigan los hechos.