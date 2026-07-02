Muere una octogenaria atropellada por un camión en A Estrada (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer octogenaria ha resultado fallecida en la mañana de este jueves tras ser atropellada por un camión en una calle de la localidad pontevedresa de A Estrada.

Según la información del 112 Galicia, el suceso ha tenido lugar sobre las 11,horas en la Avenida Benito Vigo de A Estrada, frente a las oficinas de Hacienda. La víctima quedó atrapada bajo el vehículo.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado efectivos de los Bomberos de O Deza, el servicio de Emerxencias de A Estrada, la Policía Local y personal sanitario de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que solo han podido certificar el fallecimiento de la mujer.