Muere un operario que trabajaba en la cubierta de un instituto en A Coruña

Sala de operaciones del 112 Galicia (Axega). - 112 GALICIA

A CORUÑA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un operario ha fallecido este lunes en A Coruña tras caer de un tejado en el que trabajaba en el IES Agra del Orzán.

Según ha informado el 112, el operario trabajaba en la cubierta del instituto situado en la Rúa Alcalde Liaño Flores cuando cayó desde varios metros de altura.

Fue el personal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 el que alertó al 112 Galicia minutos antes de las 18,00 horas.

Desde el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias se activó un operativo en el que también colaboraron agentes de la Policía Nacional.

Una vez en el lugar, los profesionales sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del trabajador.