Muere un peatón tras sufrir un atropello en Verea (Ourense)

SANTIAGO DE COMPOSTELA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un peatón ha fallecido a primera hora de la mañana de ese miércoles tras ser atropellado cuando caminaba por la carretera en el término municipal de Verea (Ourense).

Según ha informado del CIAE 112 Galicia, los hechos ocurrieron pasadas las 6.00 horas, cuando un particular alertó a Emergencias de la presencia de un peatón caminando por la carretera OU-540, a la altura del kilómetro 30.

Minutos más tarde era la Guardia Civil de Tráfico la que informaba al 112 de que la persona había sido atropellada y que había fallecido, sin que se hubiera podido hacer nada por salvarle la vida.