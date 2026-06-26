Muere una usuaria de un centro para personas con discapacidad de Bóveda (Lugo) tras ser agredida por otra interna

LUGO 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una usuaria de un centro para personas con discapacidad ubicado en Bóveda (Lugo) ha fallecido en las últimas horas tras ser agredida por otra interna.

Según fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press, los hechos ocurrieron el pasado domingo, cuando supuestamente una de las personas usuarias agredió a otra, teniendo que ser esta última trasladada a un centro hospitalario.

Las mismas fuentes han indicado que, en un principio, se catalogó como una agresión entre dos internas. Sin embargo, finalmente la víctima falleció en el hospital, por lo que se investiga como un presunto delito de homicidio.

El caso ya ha sido trasladado a la justicia para tratar de aclarar todo lo ocurrido.