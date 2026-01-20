Mueren dos personas en un accidente de tráfico en Antas do Ulla (Lugo)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -
Dos personas han fallecido este martes en un accidente de tráfico ocurrido en el municipio lucense de Antas do Ulla.
En el suceso, ocurrido esta misma tarde, se han visto involucrados un camión y un turismo. Las víctimas que viajaban en este último permanecen atrapadas en el interior.
El suceso ha tenido lugar en la N-640, en el kilómetro 138. Hasta allí se han desplazado Urxencias Sanitarias de Galicia-061, bomberos de Chantada, GES de Monterroso y Guardia Civil de Tráfico.