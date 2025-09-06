La mujer asesinada supuestamente a manos de su hijo en Vilagarcía de Arousa presentaba heridas de arma blanca

Especialistas y agentes se trasladan al lugar de los hechos, a 5 de septiembre de 2025, en Vilagarcía de Arousa, Salnés, Pontevedra (Galicia). E - Elena Fernández - Europa Press

El Ayuntamiento declara dos días de luto oficial

La Policía Nacional sigue investigando como un posible caso de matricidio la muerte de una mujer, de 61 años, que presentaba heridas de arma blanca en el municipio pontevedrés de Vilagarcía de Arousa, según trasladaron fuentes consultadas por Europa Press.

El suceso se produjo sobre las 18.30 horas de este viernes en un tercer piso de un edificio de la calle Duque de Rivas y el varón, de 22 años, se tiró por la ventana de la vivienda y resultó herido grave.

En un primer momento fue trasladado en ambulancia al Hospital do Salnés, pero ante la gravedad de las heridas fue derivado a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, explicó que la mujer, que era trabajadora del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) fue encontrada boca abajo y "entre abundante sangre".

Además, detalló que, a expensas del resultado final de las investigaciones, se puede apuntar "con toda la prudencia" a que no hay participación de más personas en este suceso.

El Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa ha declarado dos jornadas de luto oficial, con las banderas ondeando a media asta desde las 13.00 horas de este sábado.