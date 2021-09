Mujeres de la empresa, ciencia y deporte apelan en el Parlamento a confiar en el potencial femenino: "Somos válidas"

Tres de las primeras diputadas gallegas recuerdan los obstáculos para la igualdad de los inicios pero advierten de que queda camino por recorrer

El Parlamento de Galicia ha acogido este lunes 'Catro décadas de autogoberno. A igualdade, un camiño sen retorno', unas jornadas en las que se han reunido tres de las primeras diputadas gallegas y mujeres de relevancia en el mundo de la empresa, ciencia y deporte. Uno de los mensajes que han lanzado, cada una con sus matices desde sus experiencias y opiniones personales, es la necesidad de confiar en el potencial propio de la mujer bajo una sentencia que, en diferentes formas, se resumió en un "somos válidas".

Las participantes en la segunda mesa de debate narraron sus experiencias personales en sus carreras profesionales. Pese a que representan a distintas generaciones, todas ellas presentaron un hilo común, según fueron desvelando en sus intervenciones, y es que nacieron en un contexto de educación familiar igualitaria, en entornos en los que valoraron sus competencias --en ocasiones igual que a sus hermanos hombres--.

Otro de los mensajes que han dejado para la mediateca, como recordó el presidente de la Cámara, Miguel Santalices, entronca con el contexto social en el que no hay referentes femeninos. Aspecto que abordó, más en detalle, la investigadora y catedrática de Farmacia y Tecnología Farmacéutica, María José Alonso Fernández, quien puso el acento en uno de los "frenos" a la mujer: "La mujer no ha sido educada para destacar, la mujer se ruboriza incluso ante reconocimientos, no quiere ser o parecer ambiciosa".

En este sentido, la investigadora ha destacado que en su labor como directora de tesis doctorales de mujeres ha dedicado una "enorme" preocupación para que durante ese tiempo "aprovechen su confianza en ellas mismas y su ambición por su desarrollo profesional".

En su intervención, Alonso Fernández ha llamado la atención acerca de que la producción científica ha descendido durante la pandemia porque "la flexibilidad se ha entendido mal y han sido las mujeres las que han asumido las labores" que hacían colegios y guarderías.

Adriana Domínguez, presidenta ejecutiva de Adolfo Domínguez, ha destacado el cambio rápido que ha experimentado la dirección de su empresa, que también ha apostado por un concepto de sostenibilidad, y que cuenta con mujeres con hijos como uno de sus valores.

Precisamente, sobre la maternidad y su valor como aporte a las empresas, ha hablado Carmen Lence, consejera delegada de Leche Río, quien ha apostado por valorar esta condición y facilitar la reincorporación de la mujer al mundo laboral si ha sido madre. Además, también puso el acento en las dificultades de las mujeres en el rural, en la necesidad de que accedan realmente a la titularidad de la tierra como se promueve por ley en 2012, ya que "solo 40" explotaciones tiene cotitularidad.

"Las mujeres, cinco o seis años después (si han salido del mercado laboral por la maternidad) siguen siendo válidas, y la empresa debe ayudarlas a volver", ha remarcado Carmen Lence. "Somos válidas", ha dicho, por su parte, Lina Solla Sanmartín, presidenta del Consello regulador do mexillón en Galicia.

Con todo, diferenció la situación de las mujeres del mar frente al mundo agrario para indicar que en este caso "hay muchas" bateeiras y mariscadoras propietarias de explotaciones. Así, ha indicado que "las mujeres tienen que dar un paso adelante": "Este es nuestro momento".

La regatista y medallista olímpica Tamara Echegoyen reconoció el valor de inculcar desde la infancia la posibilidad de acceder al deporte en igualdad de condiciones y contó que en su familia tanto ella como su hermano hacían el mismo deporte, desde ballet a rugby. "Apoyo familiar y fin de estereotipos" son las reglas que ha marcado para el futuro en el deporte, en el que también ha remarcado la importancia de que la remuneración en la sección masculina y femenina sea la misma y unicamente dependa del puesto logrado.

LOS CAMBIOS EN EL PARLAMENTO

"Esto cambió mucho desde que yo llegué", ha afirmado, en la clausura, el presidente de la Cámara, Miguel Santalices, quien ha destacado "en favor" de las diputadas que tratan los temas de igualdad en el Parlamento gallego su "predisposición para llegar a acuerdos siempre".

En el acto final también ha participado la conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, quien abordó la necesidad de potenciar el concepto de "bienestar" en las empresas, con una apuesta real por el teletrabajo y flexibilidad y una defensa clara de la corresponsabilidad.

Las primeras políticas también dejaron su impronta en unas jornadas en las que se han reunido María del Carmen Lovelle Alén, de la primera legislatura (por Alianza Popular); Rosa Gómez Limia, de la segunda legislatura (PSdeG-PSOE), María Pilar García Negro, de la tercera legislatura (BNG).

Carmen Lovelle ha remarcado en la necesidad de acabar con los "prejuicios" sobre las mujeres y en la "coeducación", bajo la advertencia de que a veces las leyes "van por delante" de la propia sociedad y no se consigue en esta trasladar la igualdad legislativa. "Los prejuicios son una discriminación, eres discriminada cuando te están prejuzgando", ha advertido y puesto como ejemplo una mujer que está fuera por motivos laborales.

Gómez Limia, tras recordar la complicidad en el hemiciclo con Emma González Bermello (PP) pese a pertenecer a partidos opuestos, apeló a batallas que tuvo que dar incluso dentro de su partido para que el 25 por ciento de las listas estuviesen ocupadas por mujeres.

La que fue diputada socialista defendió luchar contra la "autodiscriminación" y se refirió también a la situación actual para preguntarse "por qué las mujeres tienen que ser las criadas" de los hombres, no solo en relación a la "prostitución" sino a la "nueva forma de prostitución" que supone la gestación subrogada: tener un hijo "a cambio de dinero".

Por su parte, Pilar García Negro lamentó que iniciativas "pioneras" como una ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo que ella mismo impulsó se quedase en los 90 en el camino. En este sentido, defendió que no era "pro" aborto, sino que esa legislación se ideaba para que la "mujer fuese el centro de decisión", tanto en interrumpir un embarazo o no como en no verse obligada a dejar un embarazo.

"Que haya muchas mujeres de representación es un tributo a la realidad, realismo puro y duro, la humanidad se divide en elementos con barba y sin barba", dijo en otro momento de su intervención, en la que añadió que "de ahí para abajo", de ese "tejado", está "el gran edificio social", lo cual pidió tener en cuenta.

Santalices, por su parte, ha subrayado que "los hechos evidencian, muy especialmente en el caso gallego, que la descentralización derivada de la Constitución de 1978 y consagrada en el Estatuto de Autonomía de 1981 constituye no solo un camino sin retorno, sino un notable acierto del que podemos sentirnos orgullosos".