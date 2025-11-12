Multado con 270 euros un hombre por realizar un "acto de naturaleza sexual" con una vaca en Castro de Rei (Lugo)

LUGO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo ha condenado al pago de una multa de 270 euros a un hombre por realizar un "acto de naturaleza sexual" con una vaca preñada en una explotación ganadera de Castro de Rei, según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y recoge el fallo.

El juez, que lo ha considerado autor de un delito leve de maltrato animal, también lo ha inhabilitado para el ejercicio de profesión, oficio o comercio relacionado con animales y para la tenencia de estos durante cuatro meses.

En la sentencia, explica que "la ató de cabeza y cola para impedirle reaccionar naturalmente" y, a continuación, "imponerle una conducta no definida con seguridad, pero que, en todo caso, conllevó manipulación en la zona del cuerpo del animal bajo su cola", lo que implica "un menoscabo y una humillación para la vaca que, sin duda, pueden reputarse como graves".

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo señala que del conjunto de indicios se deriva que el denunciado realizaba una conducta de tipo sexual con el animal cuando fue sorprendido, durante la madrugada del 29 de junio de 2025, por los dueños de la explotación. Entre dichos indicios hace referencia a lo observado por los testigos, el propietario de la vaca y su madre.

Además, hace referencia a que el acusado no compareció en el juicio "para negar los hechos u ofrecer alguna versión alternativa que pudiera ser verosímil, algo harto improbable ante la conducta del denunciado y la forma en que tenía dispuesto al animal, además de lo concluyente de los indicios, por lo que su silencio en el juicio puede ser valorado también como elemento corroborador". Por todo ello, considera enervada la presunción de inocencia.