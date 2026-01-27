Múltiples incidencias en Pontevedra y desprendimientos en el talud del Paseo de Silgar, en Sanxenxo, por el temporal

Pontevedra sufre con fuerza el impacto del temporal. - Gustavo de la Paz - Europa Press

PONTEVEDRA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El temporal ha causado inundaciones, desprendimientos y daños en varias zonas del municipio de Pontevedra, además de obligar a cierres preventivos y dejó vecinos aislados, aunque la mayoría de instalaciones ya han reabierto este martes.

El Ayuntamiento de Pontevedra ha informado de intervenciones por alcantarillas desplazadas u obstruidas en calles como Luís Braille, Salgueiral, Javier Puig y Os Fontáns, en la parroquia de Xeve.

Además, se registraron inundaciones en distintos puntos del municipio, entre ellos la Rúa do Santo, el río Gándara a la altura del cierre del Camino de Santiago, el bajo de una vivienda en A Bouza (Mourente), la avenida Avelino Montero, en Praceres; así como en las calles Ramón Otero Pedrayo y Padre Fernando Olmedo. También se vio afectado otro bajo de una vivienda en Praceres.

El temporal provocó igualmente el desplazamiento de contenedores en San Amaro, desprendimientos de tierra en Campañó, Fontáns (Xeve) y Freixeiro (Mourente), y la caída de árboles y ramas en zonas como Carramal (Salcedo), en el paseo del río Gafos, la avenida de Vigo y el polígono de O Campiño.

Los servicios municipales retiraron obstáculos de la calzada en vías como la Avenida de A Coruña, Pastor Díaz y Joaquín Costa.

El Ayuntamiento de Pontevedra también ha confirmado la reapertura de las instalaciones deportivas municipales cerradas el lunes ante la alerta meteorológica.

CIERRE EN LOS ACCESOS A LOS RÍOS Y SENDAS FLUVIALES

En concreto la Dirección Xeral de Seguridade del Ayuntamiento incluyó entre sus medidas preventivas el cierre de las instalaciones que se encuentran "en zonas inundables".

Debido a ello se suspendió la actividad prevista en los campos de fútbol del Complejo Deportivo Municipal Manolo Barreiro, el campo de fútbol de Ponte Sampaio y también a los pabellones Multiusos y de los colegios Xunqueira 1 y Xunqueira 2.

Ahora, con la mejoría de la predicción estos complejos deportivos retomarán la actividad con normalidad. Únicamente se mantienen cerrados este martes los accesos a los ríos y a las sendas fluviales.

SANXENXO

En Sanxenxo, el temporal de viento y lluvia también ha tenido efectos y ha producido desprendimientos en el talud del último tramo del Paseo de Silgar, afectando a un tramo de la acera.

Por motivos de seguridad, el Ayuntamiento ha informado de que la Policía Local ha habilitado un carril para peatones con vallas de seguridad para ese tramo.

EFECTOS DEL TEMPORAL EN VALGA

Y aunque el municipio de Valga no estaba incluido en la alerta roja emitida por los servicios meteorológicos ante el paso de la borrasca 'Joseph', el Ayuntamiento ha informado de que sus consecuencias se dejaron notar durante la pasada jornada, especialmente en el entorno de las cuencas fluviales de los ríos Valga y Rubio.

Las persistentes lluvias y las rachas de viento obligaron a la Policía Local y a la agrupación de Protección Civil a permanecer en alerta constante y a realizar intervenciones por caídas de árboles, anegamientos o incidentes en viviendas.

Fueron varias las carreteras que se vieron afectadas por el temporal. Por ejemplo, la EP-8505 entre Ferreirós y Vilar, donde fue necesario retirar un árbol caído en el punto kilométrico 5,2 y que ocupaba toda la calzada.

También se registraron caídas ramas y restos de árboles en otras vías y, a consecuencia del viento, fue necesario retirar contenedores de la basura o carteles publicitarios que obstaculizaban la circulación de vehículos en diversos tramos de carreteras.

En el que respecta a las precipitaciones intensas acumuladas en las últimas jornadas, estas están provocando fuertes crecidas en los cauces fluviales, que están siendo revisados regularmente por los efectivos de emergencias.

Los anegamientos hicieron necesario cerrar los enlaces Baño-Carballiño y Senín-Cerneira, y los pasos inferiores a la vía del ferrocarril en O Forno y A Devesa. También se cortó un puente sobre el río Louro en O Forno y se señalizó un tramo de la PO-548 a la altura del punto kilométrico 2,4 a causa de bolsas de agua.

Además, se limpiaron arquetas de pluviales para facilitar el desagüe. Al margen de las infraestructuras públicas, los servicios de emergencia valgueses también actuaron en las últimas horas en varias viviendas.

En una de ellas, en el lugar del Pumariño-Devesa, colocaron una bomba de achique en la entrada, que quedó inundada por el desbordamiento del río Valga, impidiendo el acceso. En este punto está prevista la ejecución de un proyecto de prevención de las inundaciones, que, explica el Ayuntamiento, está pendiente de licitar por parte de Augas de Galicia.

En otro caso, fue un garaje el que acabó anegado, realizándose un desvío provisional de las aguas y, por último, colaboraron en la atención de una persona mayor que sufrió una caída en su domicilio y no conseguía levantarse.

Para las próximas horas, en las que siguen activadas diversas alertas, se mantiene la vigilancia sobre los ríos y zonas especialmente vulnerables ante posibles desbordamientos. En áreas como el Parque Irmáns Dios Mosquera el acceso se encuentra restringido para evitar posibles incidentes.