Una multitudinaria manifestación en Valdeorras clama contra "el desmantelamiento" del hospital comarcal

OURENSE, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

O Barco de Valdeorras (Ourense) ha acogido una multitudinaria manifestación esta tarde de sábado en contra del "desmantelamiento" del hospital comarcal y en defensa de una sanidad pública de calidad. La organización calcula que han participado unas 5.000 personas.

La movilización ha partido del hospital bajo una pancarta en la que se podía 'Na defensa dos servizo públicos. Non aos recortes dos nosos dereitos' y entre gritos en defensa de la sanidad pública, con llegada posterior a la plaza de Viloria.

Esta protesta, convocada por la Plataforma Sanitaria de Valdeorras, ha contado, entre otros, con la portavoz nacional de BNG, Ana Pontón, y la secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez.

Los manifestantes reclaman la recuperación de servicios de atención sanitaria y responsabilizan a la Xunta del PP de "interminables listas de espera" que obligan a los habitantes de Valdeorras a desplazarse hasta Ourense para consultas que deberían tener en el hospital comarcal.

Algunas de sus quejas pasan por esperas de más de 10 días para una cita para una simple receta, derivación de operaciones a la capital provincial y falta de profesionales de oncología, pediatría, traumatología, neumología o cardiología, entre otros.

El manifiesto ha denunciado "desidia" por parte de la Xunta de Alfonso Rueda para resolver esta problemática y avisa de que seguirán "luchando".

"Miramos con estupor cómo el fallo en una incubadora lleva a nuestras embarazadas a dar la luz a un hospital a 120 kilómetros de distancia. ¿Cómo podemos depender de un solo aparato? ¿Cuál es la planificación para este tipo de situaciones? ¿Vamos a esperar a que muera un niño para planificar la respuesta a estas cosas?. ¿Te llamas Mazón o Rueda señor presidente?", reza el texto al que se ha dado lectura.

Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha responsabilizado a Rueda del "desmantelamiento" sanitario en Valdeorras. "Ya basta de recortes y privatizaciones en la sanidad pública", afirma.