El mundo de la cultura, "apenado" ante el posible cierre de Sargadelos, una "pérdida irreparable"

Asociaciones del mundo de la cultura de Galicia han mostrado su tristeza ante el posible cierre de la fábrica de Cervo (Lugo) de Sargadelos, que califican de "pérdida extraordinaria e irreparable" para el sector, y de la que critican los tiempos a la hora de comunicar la decisión.

El Consello da Cultura Galega "confía" en que se encuentre la manera de "garantizar" la continuidad de Sargadelos, "empresa emblemática para la industria y la cultura gallega".

Consultadas por Europa Press, así valoran fuentes del CCG el cierre de la planta de Cervo (Lugo) que se dio a conocer este miércoles. Precisamente estas instalaciones, recuerdan, declaradas Bien de Interés Cultural (BIC), representan un conjunto "de alto valor patrimonial en las que se gestó una idea singular de empresa con raíces en nuestra tierra y de gran proyección exterior".

Insisten en la idea de que su preservación sea "compatible" con el cumplimiento de la legislación de seguridad laboral.

"Sargadelos fue y es un emblema de la cultura gallega, por lo que un posible cierre sería una pérdida extraordinaria e irreparable para la cultura gallega", lamentan.

ACADEMIA GALEGA DE BELAS ARTES

Por su parte, el presidente de la Academia Galega de Belas Artes, Manuel Quintana, ha expresado su pesar por una noticia que también le ha cogido por sorpresa.

A esto suma lo "inoportuno" del anuncio, justo después de la celebración del Día das Artes Galegas en honor a Isaac Díaz Pardo, fundador de la marca.

"Me parece un aprovechamiento bastante inoportuno e inadecuado a todas luces", ha aseverado, añadiendo que se trata de un acto "improcedente" respecto a los tiempos.

Para Quintana, la decisión puede responder a algún tipo de "presión" creada para "solucionar algún problema que todavía no se conoce". "Y que esperemos que se acabe sabiendo", ha comentado.

Incide además en que no solo se trata de las 200 personas que podrían perder su puesto de trabajo, sino de dejar caer un emblema de la cerámica y la cultura gallegas, que identifica a Galicia fuera de la comunidad. "Es una pena y no debería permitirse, pero cuando entran en juego intereses privados, culturales, etc, es complicado", concluye.