Un muñeco del conselleiro de Sanidade se suma al encierro de médicos en el centro de salud Olimpia Valencia de Vigo

Médicos encerrados en el centro de salud Olimpia Valencia de Vigo - O'MEGA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Médicos encerrados en el centro de salud Olimpia Valencia de Vigo han elaborado un muñeco que representa al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, para así "negociar con él, porque es la única forma".

En declaraciones a Europa Press, el médico Nino Barreiro critica que "todavía" no tienen "ninguna noticia sobre una convocatoria" al sindicato O'Mega por parte de la consellería.

Gómez Caamaño señaló este miércoles que la Xunta volvería a "convocar próximamente" tanto a O'Mega como al sindicato CIG para "intentar llegar a un acuerdo" y resolver "a la mayor brevedad posible" las huelgas que afectan a la Atención Primaria y que se suman a los paros en especializada a raíz del Estatuto Marco.