Municipios optan por non abrir os mercados nos primeiros días que se permite para adaptalos á normativa de seguridade

As feiras agroalimentarias renovarán a súa actividade desde este mércores e efectivos da Policía Local e Protección Civil controlarán o seu aforamento

VIGO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Varios municipios galegos nos que os mercados agroalimentarios celébranse os luns e os martes optaron por non reabrilos estes dous días a pesar de que se permite desde o comezo desta semana. Esta decisión foi motivada pola necesidade de adaptalos para garantir o cumprimento da normativa de seguridade establecida.

Os concellos galegos nos que se renovarán as feiras nos próximos días deberán reducir o seu aforamento e o número de postos para garantir o mantemento da distancia de seguridade, cuxo cumprimento vixiarán efectivos dos seus corpos de Policía Local e Protección Civil, así como da Garda Civil.

En concreto, os mercados ao aire libre lévanse a cabo en Maceda (Ourense) e Taboada (Lugo) os días 4 e 20 de cada mes, con todo en ningunha destas localidades celebrouse este luns, segundo detallaron fontes municipais de ambas.

O alcalde da localidade ourensá, Rubén Quintas, sinalou a necesidade de traballar para aplicar a normativa de seguridade co obxectivo de evitar un repunte de contaxios e esperou que o próximo día 20 se poida celebrar a feira. Ademais, en Taboada ningún posto optou por instalarse este luns, polo que tampouco se celebrou o mercado. Dado que este concello carece de Policía Local controlarase o aforamento con funcionarios municipais, cos que colaborará a Garda Civil, cando se reabra a feira.

O Concello de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) acolle os mercados de proximidade os martes e os sábados, pero non permitiu a instalación de ningún posto no primeiro día permitido ante "a falta do tempo (preciso)" para organizala. Fontes do Consistorio criticaron así que a normativa da Xunta se establecese con pouca antelación. De feito, o pasado 24 de marzo o DOG publicou distintas medidas de seguridade que debían respectarse nestas feiras, aínda que a orde do levantamento da suspensión da actividade emitida este luns engadiu a limitación do seu aforamento e o número de postos.

Así, fontes municipais indicaron que se traballa para tentar permitir a celebración do mercado este sábado e concretaron que os postos se instalarán na contorna da praza de abastos "para ter un maior control da afluencia e do cumprimento das distancias de seguridade".

O concelleiro de Economía, Facenda e Industria do Concello de Cambados (Pontevedra), Xurxo Charlín, indicou que nesta localidade tampouco se permitirá a instalación de postos de alimentación até o vindeiro mércores. Nesta liña, afirmou que a normativa establecida pola Xunta resulta "pouco clara", polo que será preciso que sexa analizada polos técnicos municipais antes de levar a cabo a feira.

Deste xeito, o edil avanzou que se contactará cos vendedores habituais para coñecer cales estarán interesados en instalar os seus postos a próxima semana. Ademais, a feira trasladarase da chaira na que se instala a cotío a unha rúa do centro urbano para facilitar o control do aforamento.

APERTURA NA DATA PREVISTA

No entanto, algúns municipios acollerán estes puntos de venda desde esta semana. Este mércores reabrirase a Feira do Mercado Gandeiro de Monforte (Lugo), aínda que só se permitirá a venda de produtos agrícolas e gandeiros de acordo coa normativa emitida pola Consellería do Medio Rural.

Tamén en Carballo (A Coruña) retomarase esta semana a actividade na data prevista, este xoves. Para garantir o mantemento das distancias de seguridade, estableceranse corredores centrais anchos na praza do Concello, onde se sitúan as feiras, e reducirase o número de postos.

Neste sentido, o alcalde de Carballo, Evencio Ferrero, indicou que se comezou a contactar cos vendedores para coñecer se establecerán os seus postos este xoves na localidade e apuntou que se delimitará a localización dos distintos elementos mediante un plano.

Con todo, descartou que sexa preciso establecer marcas para garantir o cumprimento da distancia de seguridade, xa que, segundo apuntou, a zona conta con múltiples "referencias espaciais" que permiten calculala. O rexedor tamén lamentou a "falta de concrección" dos criterios establecidos polo Executivo galego.

Así mesmo, o goberno local de Ribeira (Pontevedra) detallou que se permitirá a apertura do seu mercado de proximidade na primeira data posible, este sábado. Na Laracha (A Coruña), onde a tradicional feira de Paiosaco celébrase o primeiro e o terceiro domingo de cada mes, a Policía Local e Protección Civil controlarán o acceso aos postos o próximo día 17 para evitar aglomeracións e garantirán que se respecte o aforamento, para o que tamén se solicitará apoio da Garda Civil.

MERCADOS SEN DATA CONCRETA

Mentres outros municipios, como Burela e Ribadeo (Lugo) estudan como levar a cabo de novo estes mercados, cuxa celebración se descarta polo momento. A xunta de goberno do segundo municipio avaliará nos próximos días se é posible celebrar un mercado de proximidade coas garantías suficientes o vindeiro mércores.

Fontes do Sindicato Labrego Galego (SLG) explicaron que algúns municipios expresaron a súa confusión nos últimos días en relación aos postos cuxa reapertura se permitiría desde este luns. Por este motivo, o SLG instou á Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) a concretar os criterios que se deben cumprir nestes espazos.

Ademais, as mesmas fontes remarcaron que o feito de que a posibilidade de reabrir estas feiras agroalimentarias se notificase a semana pasada dificultou a adopción das medidas de seguridade precisas.

Entre outras medidas, a orde da Consellería do Medio Rural detalla que os postos deberán separarse mediante unha vía de tránsito de polo menos seis metros e contar cunha separación lateral de catro. Ademais, recoméndase instalar os puntos de venda en forma de triángulo en relación ao espazo e a utilización de luvas fíxase como obrigatoria para tocar os produtos. Tamén se suxire pór xel desinfectante a disposición de clientes e vendedores.