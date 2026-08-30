Municipios de Ourense buscan iniciativas frente a la sangría demográfica: "No hay pueblo sin futuro, sino sin proyecto"

Varios jóvenes participan en una partida de cartas (timba) en la Plaza Mayor de Montederramo, 28 de agosto de 2026, en Montederramo, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

OURENSE, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los municipios rurales de la provincia de Ourense han iniciado, en los últimos años, una búsqueda de iniciativas para hacer frente a la sangría demográfica y han apuntado a ámbitos como la conciliación, la tecnología o la generación de empleo como fijadores de población. "No hay pueblo sin futuro, sino sin proyecto", ha sentenciado el alcalde de San Xoán de Río y diputado provincial de Reto Demográfico, José Miguel Pérez (PP), consultado por Europa Press.

Así, regidores ourensanos han lamentado que "más del 60%" de los municipios de la provincia continúan perdiendo población, enumerando entre las causas principales la falta de comunicaciones, la pérdida de servicios, los problemas de movilidad o la falta de empleo de calidad.

En esta línea, han aludido también a la pérdida de la llamada "economía de aldea" que, años atrás, permitía a territorios rurales mantener una población activa con colegios, bares y negocios propios, de tal forma que vecinos y vecinas "consumían y vendían" en la propia zona. "La globalización se cargó ese modelo económico y eso se perdió", ha explicado José Miguel Pérez.

Con todo, dirigentes municipales han augurado una reversión de la dinámica a futuro que permitirá "mitigar la pérdida de población, mantenerla y, si cabe, ir subiéndola". "No será algo que se perciba de un día para otro, porque es un cambio estructural. Será un proceso lento, de 10 a 15 años, pero creo que sí mejorará la situación", ha destacado el alcalde del municipio ourensano de Montederramo, Óscar Diéguez (BNG), en declaraciones a Europa Press.

Por ello, han incidido en la necesidad de "darle una oportunidad" al rural, defendiendo una calidad de vida "superior", basada en el día a día "en comunidad" y con costes "muy inferiores a la ciudad". "Además de las grandes urbes, en estos municipios también existe la vida", ha añadido Diéguez.

EMPLEO Y OPORTUNIDADES

Así, el alcalde de San Xoán de Río --que cuenta con unos 520 habitantes-- ha destacado la necesidad de "trabajo y actividad económica" para fijar población, desgranando que, en su caso, faltan "jóvenes de entre 20 y 40 años", así como mujeres "en edad laboral" para suplir dicho requisito.

Sin embargo, el regidor ha apuntado a la creación de Startups --empresas de base tecnológica y rápido crecimiento-- para garantizar dicha prioridad, a través de proyectos futuros como 'Rural Valley'. "Lo que pretendemos es crear un campus de empresas y ayudarles a llevar su idea adelante", ha añadido Pérez, explicando que San Xoán de Río se convertiría así en la primera 'startup village' certificada en España por la Comisión Europea.

"Si tienes un mínimo de sustento, con la posibilidad de trabajar online, en estos territorios ganas calidad de vida, costes más bajos y una oportunidad para hacer un cambio en tu salud mental y física", ha recalcado también Natalia Andrea Romero, vecina de San Xoán de Río desde este pasado mes de junio, que mantiene su empleo como mentora de emprendedores.

En esta línea, también el alcalde de A Teixeira (Ourense), Xosé Vázquez (BNG), ha detallado que sectores como la ganadería y, especialmente, la viticultura han contribuido a fijar población en su territorio --que cuenta con unos 330 habitantes--. "Con la viticultura se estableció bastante gente para trabajar, porque las bodegas importantes y de gran producción necesitan mano de obra", ha señalado, consultado por Europa Press.

Algo en lo que también ha coincidido el regidor de Montederramo --cuya población asciende a unos 700 habitantes--, en su caso, gracias al sector primario y, sobre todo, a la llegada de personas de países como Venezuela o Colombia que "vienen a trabajar, buscando una nueva vida y estabilidad".

Ese es el caso de Francisco Badillo, vecino del municipio desde hace aproximadamente un año, que ha celebrado una calidad de vida "excelente" gracias a la "tranquilidad, naturaleza y buenos vecinos". "Ahora mismo estoy buscando un empleo", ha explicado, señalando que "lo más difícil e incómodo" de la vida en Montederramo es la falta de transporte. "Creo que eso es lo que más influye en que mucha gente no decida mudarse aquí", ha añadido.

SERVICIOS E INICIATIVAS

En este sentido, también los vecinos y vecinas del rural ourensano han percibido ese descenso en población y servicios que antes "llenaban las calles". "La calidad de vida aquí es muy buena, pero cada vez hay menos cosas. En este caso, algunos programas como el de conciliación sí que facilitan la vida aquí", ha trasladado María Gómez, vecina de Montederramo.

Sobre este aspecto, Óscar Diéguez ha explicado que la administración municipal cuenta con servicios de proximidad como el programa 'Xantar na Casa', en colaboración con el Consorcio Galego de Benestar, servicios de guardería, el Servicio de Axuda no Fogar (SAF) o programas de conciliación durante épocas estivales, barajando también futuras mejoras en movilidad.

"En su momento, había un servicio de peluquería y podólogo en casa", ha explicado también el alcalde de A Teixera, detallando que dicho servicio se suprimió ya que muchos vecinos pasaron a desplazarse a municipios próximos para ello. Eso sí, actualmente el ayuntamiento prevé inaugurar una nueva residencia para la tercera edad con cerca de 32 plazas que suplirá la atención a vecinos de mayor edad y contribuirá a aumentar la población.

También en San Xoán de Río se han implementado programas como 'Mujeres de Río', para combatir la soledad no deseada; excursiones conjuntas con otros territorios; un programa de prueba en colaboración con Kia para la cesión de tres vehículos de uso vecinal; o programas de conciliación y campamentos de verano para los más pequeños. "Así, los jóvenes que vienen cada verano van haciendo amigos, generando experiencias y recuerdos y, en un futuro, pueden acabar viviendo aquí", ha añadido el alcalde.

Con todo, José Miguel Pérez ha incidido en la necesidad de personal para el cuidado de ese 65% de la población que supera los 65 años; algo que también comparten vecinos del territorio. "Revitalizar el territorio es importante, pero necesitamos también atender a la gente que necesita ayuda, que se enfoquen más en la gente mayor", ha trasladado David Sarmiento, vecino del municipio.

"RETO FUNDAMENTAL" Y AUTONOMÍA MUNICIPAL

Así, los tres regidores han coincidido en que el problema de la despoblación constituye el "reto fundamental" de la sociedad actual y han apuntado a la necesidad de "cambiar políticas" y dejar las "manos libres" a administraciones locales para "gestionar los fondos de la manera que consideren necesaria", rechazando "taxativamente" soluciones como la fusión municipal.

"Si no se cambian ciertas políticas creo que seguiremos igual. Cuando los ayuntamientos tienen las manos más libres para gestionar, el 99% de las veces gestionan bien. Al final, quien sabe es quien vive en el territorio, porque hay problemas diarios que desde Santiago de Compostela o Madrid se desconocen", ha añadido Óscar Diéguez al respecto, incluyendo además la flexibilización o reducción de las reglas fiscales como posibles soluciones.

En esta línea, José Miguel Pérez ha aludido también a la necesidad de "reequilibrar el territorio" ante zonas que "ni tienen ni van a tener los mismos servicios que la ciudad", apuntando, por ejemplo, a acciones como impuestos "cero" en el rural o crear un "sistema objetivo de exenciones fiscales". "Al final, la gente vivirá en donde piense que puede tener una buena calidad de vida", ha finalizado.

"Por desgracia, el rural se queda sin gente, pero la mejor vida está aquí, las grandes ciudades están saturadas", ha sentenciado Fernando González, vecino nonagenario de A Teixeira, insistiendo en que "siempre recomendará" la vida en el rural.