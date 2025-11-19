Los nacimientos repuntan más de un 1% en Galicia hasta septiembre

Archivo - Andrea Estévez Fernández y César Álvarez García, posan con su hijo Mauro Estévez Álvarez, que ha sido el primer bebé nacido en 2025 en Galicia, en el Hospital Provincial de Pontevedra, a 1 de enero de 2025, en Pontevedra, Galicia (España). Mauro - Beatriz Ciscar - Europa Press - Archivo

Galicia registró hasta septiembre un total de 10.116 nacimientos, lo que supone 111 más (+1,1%) que en el mismo periodo de 2024, según las estimaciones publicadas este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este incremento en la comunidad gallega es ligeramente superior al 0,95% de avance medio en el país en los nueve primeros meses. Si confirma esta tendencia a cierre de 2025, Galicia podría romper con años de caídas en los natalicios.

En lo tocante solo al mes de septiembre, los nacimientos son 1.176 en Galicia, 74 más que en el mismo mes de 2024.

En cuanto a la edad de las madres gallegas, el grupo de 35 a 39 años es el más numeroso, con 3.308, seguido de 30 a 34 (3.126). Hay 13 progenitoras de 50 o más años.

Por otro lado, Galicia acumula 28.033 defunciones hasta la semana 44 (que abarca del 27 de octubre al 2 de noviembre), lo que supone un 1,70% más que en el mismo periodo del año anterior, según las estimaciones de fallecimientos publicadas por el INE.