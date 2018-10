Natty Congeroo y un homenaje a Aretha Franklin, protagonistas del festival gallego de música negra 'Outono Códax'

Publicado 14/09/2018 14:58:17 CET

Las entradas para los cinco conciertos que componen esta octava edición tiene un precio de 20 euros en compra anticipada y ya están a la venta

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El festival gallego de música negra 'Outono Códax Festival' arrancará su octava edición el próximo viernes 19 de octubre, con un ciclo de cinco grandes conciertos que combinará sonidos del soul, el rythm&blues, el swing, el funk y el rock'n roll clásico.

El evento, que cuenta con el patrocinio de Martín Códax y la colaboración de Pousadas de Compostela, así como de casi un centenar de establecimientos hostaleros y comerciales asociados, convoca a sus fans para los días 19 de octubre; 9, 10 y 24 de noviembre; y 27 de diciembre.

En las cinco citas participarán algunas de las "mejores referencias del género" a nivel internacional, estatal y gallego, con cinco bandas inéditas hasta el momento en Galicia, tal y como ha apuntado la propia organización del festival. Este año, además, echará el cierre con un concierto homenaje a la reina del soul, Aretha Franklin, con cuatro de las mejores vocalistas femeninas de la escena soul estatal.

Las entradas tendrán un precio de 20 euros --más gastos-- en venta anticipada, y de 24 euros en taquilla. El festival también ofrece un abono para todos los conciertos por 40 euros --más gastos-- en venta anticipada en septiembre, y de 48 euros --más gastos, a partir del 1 de octubre--.

El público interesado en adquirir sus entradas en venta anticipada podrá hacerlo ya en A Reixa Tenda (Santiago), Honky Tonk y Discos Elepe (Vigo), Discos Portobello (A Coruña), Peggy Records (Ourense) y a través de las plataformas electrónicas Ataquilla.com, Ticketea y en la propia web de la Sala Capitol.

Asimismo, al igual que en ediciones anteriores, el 'Outono Códax' pondrá en circulación el denominado 'Rock'nporte', un pasaporte directo y gratuito a los conciertos para aquellas personas que realicen consumiciones o compras en los casi 100 establecimientos hostaleros y comerciales que colaboran con el festival.

THE TIBBS Y THE RAD TRADS, 19 DE OCTUBRE

De este modo, el próximo viernes 19 de octubre serán dos de las bandas "más carismáticas del actual panorama internacional", The Tibbs y The Rad Trads, tal y como las ha calificado la dirección del evento, las encargadas de abrir el festival en la emblemática Sala Capitol de Santiago de Compostela, que será un año más la sede principal del 'Outono Códax'.

En concreto, The Tibbs, discípulos del Northern Soul y conocedores de los fundamentos del funk, son "una de las mejores bandas de la escena retro soul europea", según ha señalado. Llegan desde Ámsterdam por primera vez a Galicia con la voz de Elsa Bekman al frente, comparada por la crítica internacional con la de Janis Joplin.

Por su parte, The Rad Trads, grupo neoyorquino, se ha convertido en "una de las formaciones más excitantes" llegadas desde el otro lado del Atlántico, con un estilo ecléctico que recoge influencias variadas de la denominada música americana.

LUKE WINSLOW KING, 9 DE NOVIEMBRE

El 'Outono Códax' también prestará atención este año a una de las peticiones más repetidas de sus seguidores desde 2016: el regreso del preciosista Luke Winslow King al festival, con un concierto con este músico llegado desde Nueva Orleans. El concierto será un acústico gratuito y abierto --hasta completar aforo-- en la Sala Riquela de Santiago.

Presentará su último trabajo, 'Blue Mesa', su quinto disco en estudio que ya ha sido considerado por la crítica como una de las ediciones discográficas "con más clase de lo que va de año", tal y como han apuntado los organizadores del festival.

MARTA REN & THE GROOVELVETS Y MAREN LADSON, 10 DE NOVIEMBRE

Otra de las grande voces femeninas del género en Europa, procedente de O Porto, Marta Ren, acompañada de sus incondicionales The Groovelvets, inundará la Sala Capitol el próximo 10 de noviembre, con una actuación por primera vez en Galicia.

A ella se suma otra gran vocalista y autora femenina, que redondeará esta segunda noche de conciertos, Maren Ladson. "Sigue resultando increíble que alguien grabe un primer disco con apenas 19 años y presente este nivel de imaginación compositiva, profundidad en las letras y capacidad de interpretación", han destacado los organizadores.

NATTY CONGEROO Y J.P.BIMENI & THE BLACK BELTS, 24 DE NOVIEMBRE

La noche "más explosiva" será la del sábado 24 de noviembre, ya que el 'Outono Códax' presenta una cita obligada con los británicos Natty Congeroo & The Flames of Rhythm y el burundés afincado también en Reino Unido, J.P. Bimeni y sus The Black Belts.

Los primeros son "una de las bandas de swing más importantes del género no solo a nivel europeo, sino también mundial", ha resaltado la dirección del festival. Formación obligada en los principales festivales internacional del planeta y que completarán así su primera actuación en Galicia.

Por lo que respecta a J.P. Bimeni, es un artista de Burundi considerado una de las grandes promesas del soul británico. Con una increíble historia de superación personal, es un músico autodidacta que comenzó a tocar en 2002 con tan solo una guitarra en los locales londinenses de talentos.

ARETHA SOUL DIVAS & THE SILVERBACKS

Además, el festival gallego de música negra echará el cierre a su octava edición con un último concierto homenaje a Aretha Franklin. Así, el 27 de diciembre, cuatro de las mejores vocalistas de la actual escena soul estatal, rendirán tributo a la reina del soul.

Mayka Edjole (The Sweet Vandals), Shirley Davis (Shirley Davis & The Silverbacks), Juno (Juno & Darrell) y Astrid Jones (Astrid Jones & The Blue Flaps) destilarán con sus "impresionantes voces" los éxitos de la más grande dama del soul, en "una de las noches que promete ser la más especial del festival".