De Ninghures y Mondra se unen para lanzar 'Que se nos faga de día', "una oda al verano gallego"

Imagen del nuevo videoclip de De Ninghures y Mondra. - TREMENDO AUDIOVISUAL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo De Ninghures y Mondra se han unido para lanzar un nuevo sencillo titulado 'Que se nos faga de día', que estará disponible a partir de este miércoles y con el que pretenden festejar y cantar al verano gallego.

Aseguran que esta canción "huele a salitre, hierba seca y humo de San Juan" y prometen que será uno de los temas "más bailados y cantados en los próximos 'seráns'.

Producida por Juan de Dios Martín, 'Que se nos faga de día' es una rumba que "se convierte en una auténtica oda al verano gallego. "Es un canto vigoroso a la época de las verbenas, de los días luminosos y de las noches que nunca se quieren dejar marchar; la celebración de una tierra que, tanto en el mar coma en la montaña, no deja de cantar", subrayan.

Así, De Ninghures y Mondra reivindican que se unen como "esas amistades que se reúnen en verano", con abrazos "directos al corazón" y en los que "el calor se va bailando en comunión".