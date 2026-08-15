Ninguna de las universidades gallegas entra entre las 500 mejores del mundo en el Ranking de Shanghai

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ninguna de las universidades gallegas consigue situarse un año más entre las 500 mejores del mundo según el popular Ranking de Shanghai, un listado en el que la USC mantiene su posición en el escalafón inmediatamente posterior (501/600) y la Universidade de Vigo baja al 901/1.000.

La mejor posicionada en este ranking internacional es la Universidade de Santiago de Compostela, que repite por tercer año consecutivo en el escalón 501-600, tras el ascenso conseguido en 2024 desde el intervqalo 601-700 de las mejores universidades del mundo.

En total, ARWU clasifica anualmente más de 2.500 universidades y publica el listado con las 1.000 mejores, entre las que no figura la Universidade da Coruña.

Shanghai utiliza seis indicadores objetivos para clasificar las universidades mundiales, incluyendo el número de personal investigador altamente citado, el número de artículos publicados en revistas de Nature y Science, el número de artículos indexados en el Science Citation Index - Expanded y en el Social Sciences Citation Index, el rendimiento per cápita de cada universidad y el número de ex estudiantado y personal galardonado con Premios Nobel y Medallas Fields.

CLASIFICACIÓN DE LA USC

Ya la finales del año pasado, la edición 2025 del Global Ranking of Academic Subjects (GRAS), popularmente conocido como Ranking de Shanghai por materias, había destacado la USC en un total de 14 campos temáticos, siendo Farmacia y Ciencias Farmacéuticas el ámbito más salientable, al situarse en el puesto 45 del mundo y primero de España.

Esta clasificación destacó también la Universidad de Santiago de Compostela en el escalón 151-200 en Ciencias Medioambientales e Ingeniería, Ciencias de los Alimentos y Tecnología, Veterinaria y Odontología.

Ciencias Atmosféricas, Biotecnología, Estadística y Ciencias Agrícolas fueron las materias de la USC que Shanghai situó escalón 201-300. En el intervalo 301-400, quedó Física, Ecología y Psicología; mientras que en el escalón 401-500 se colocaron Química y Gestión.