Niños y monitores confinados en la estación de Manzaneda abandonan esta mañana las instalaciones

Mirador de Chandrexa de Queixa con columpio y vistas hacia el Macizo Central gallego, a 11 de agosto de 2025, en Chandrexa de Queixa, Ourense, Galicia (España). Los incendios del verano en Galicia arrasan hasta este 11 de agosto más de 4.000 hectáreas, co - Rosa Veiga - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Niños, monitores y personal confinado en la estación de Manzaneda durante la noche abandonarán esta mañana de miércoles las instalaciones en las que participaban en un campamento infantil.

Según explican fuentes de la Xunta a Europa Press, la previsión es que puedan marcharse de la estación de Manzaneda a partir de las 10,00 horas.

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, informaba a medianoche de que el peligro para este campamento infantil ya había pasado, por lo que niños y trabajadores pasaron la noche por precaución en el lugar antes de organizar su salida.

Según explicaba a Europa Press el alcalde de Manzaneda, Amable Fernández, el fuego se encontraba en las inmediaciones de la entrada de la estación. Los asistentes del campamento se tuvieron que resguardar del fuego en uno de los apartamentos habilitados en el lugar y el campo de fútbol, libre de humo.

En concreto, se trata del segundo incendio originado en Chandrexa de Queixa, en la parroquia de Parafita, con una dimensión de 500 hectáreas ya este miércoles.

Hasta allí se han desplazado efectivos de Medio Rural y de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que desde la madrugada del martes colaboraban en la extinción del gran incendio de Chandrexa. Intervienen también los Bomberos de Manzaneda y la Brigada de Refuerzo para Incendios Forestales (BRIF) de Laza.