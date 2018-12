Noriega destaca que "quedó demostrado" que no hubo "manipulación" del censo y pide votar "cuanto antes"

Publicado 11/12/2018 13:47:16 CET

Cree que existen "garantías" para celebrar las primarias y remarca que "no tiene ninguna justificación" que se pospongan

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Santiago, Martiño Noriega, cree que, tras conocerse el resultado de las auditorías encargadas por la dirección, "quedó demostrado" que no hubo "manipulación" del censo de En Marea, por lo que ha pedido que se pueda votar "cuanto antes" para renovar los órganos de dirección del partido instrumental.

Así se ha expresado el líder de Compostela Aberta este martes, un día después de que el representante legal de En Marea ante la Agencia Española de Protección de Datos, Gonzalo Rodríguez, ofreciese una rueda de prensa en la que informó del resultado de las auditorías encargadas, que revelaron que existieron cuatro accesos no autorizados al censo, en el que no hay constancia de que se produjesen alteraciones.

"Quedó demostrado algo que era fundamental e importante, y es que no había ningún tipo de manipulación en el censo. Por lo tanto, el horizonte de votación tiene que suceder cuanto antes para sacar de este impás a esta organización", ha apuntado Noriega.

El regidor compostelano cree que existen "garantías" suficientes para llevar a cabo las primarias, en suspenso desde hace casi dos semanas y en las que compiten la candidatura oficialista de Luís Villares y la del sector crítico encabezaba por David Bruzos, lista a la que Noriega ha expresado en repetidas ocasiones su apoyo.

Así, ante la posibilidad de que las primarias continúen suspendidas a las puertas del inicio de las navidades y de que este factor pudiese derivar en que las votaciones no se realicen hasta el próximo mes de enero, Noriega ha incidido en que "no beneficia a nadie" que se dilate el proceso.

"No tiene ninguna justificación que las votaciones sean para el próximo año. No debe haber ningún interés para dilatar un proceso que deteriora la credibilidad del espacio, salvo que no se entienda que el espacio es fundamental para la construcción del país", ha aseverado.