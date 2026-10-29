Normalidad en el transporte ferroviario en Galicia: la huelga de maquinistas registra un respaldo del 15%, según Renfe

Archivo - Trenes de cercanías parados en las vías de la estación de trenes, a 24 de agosto de 2022, en Santiago de Compostela, A Coruña - César Arxina - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La huelga de maquinistas convocada por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) no ha alterado prácticamente la normalidad del transporte ferroviario en Galicia.

Según los datos facilitados por Renfe, la huelga ha registrado un seguimiento del 2,19% en el turno de noche y del 15,16% en el de mañana entre los trabajadores con posibilidad de secundarla.

Destacan que en Galicia la jornada transcurre "con normalidad", con una afectación limitada a tres circulaciones previstas dentro de los servicios mínimos: un tren de Larga Distancia entre Lugo y Madrid y dos Regionales entre A Coruña y Vigo, uno por sentido.

Los viajeros del primer servicio han sido reubicados en otras circulaciones, mientras que para los Regionales se ha establecido transporte alternativo por carretera.

Esa sensación de normalidad se palpa en las principales estaciones gallegas, donde esta mañana se han podido ver menos viajeros de lo habitual. Algunos pasajeros frecuentes han preferido utilizar medios de transporte alternativos para desplazarse a, por ejemplo, sus centros de trabajo, ante el riesgo de que su tren no saliese.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha establecido unos servicios mínimos del 65% de los habituales para los trenes de Media Distancia y del 73% para los de Alta Velocidad y Larga Distancia.