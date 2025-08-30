El noroeste de A Coruña y la Costa da Morte estarán 24 horas en alerta amarilla por olas de más de 4 metros

Archivo - Olas superiores a 8 metros en Playas de Riazor y Orzán, en A Coruña, Galicia (España), a 28 de octubre de 2020. - M. Dylan - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El noroeste de A Coruña y la Costa da Morte permanecerán durante 24 horas seguidas, entre el domingo y el lunes, en alerta metereológica amarilla por olas superiores a 4 metros.

MeteoGalicia, quien informa del aviso, establece que la alerta se extenderá desde las 15.00 horas del domingo y se levantará a la misma hora al día siguiente, lunes 1 de septiembre.

El organismo adscrito a la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático avisa de que una borrasca situada al oeste de Irlanda dejará olas superiores a 4 metros entre Fisterra y Estaca de Bares.

Además, las mismas zonas de A Coruña han estado en alerta amarilla por temporal costero, entre las 12.00 y 18.00 horas del sábado, al esperarse viento de fuerza siete entre Sisargas y Estaca de Bares.

PREDICCIÓN PARA EL DOMINGO

Por otra parte, según MeteoGalicia, la jornada del domingo será de inestabilidad atmosférica, con los chuvascos que van tras el paso de un frente frío, que llegará al final del sábado.

El día transcurrirá entre intervalos de nubes y claros y chubascos, que serán más generalizados en la segunda mitad de la jornada. Asimismo, las temperaturas sufrirán un ligero descenso.

Los vientos soplarán de componente oeste, flojos por la mañana, aumentando la moderados por la tarde, con intervalos fuertes en el extremo norte.