Novo operativo policial no centro de Vilanova de Arousa este mércores

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 (EUROPA PRESS)
A Policía Nacional está a levar a cabo unha nova operación policial no centro da localidade pontevedresa de Vilanova de Arousa.
Esta mañá, varios furgóns policiais sorprenderon aos veciños da zona da Praza do Parque no marco dun novo operativo declarado en segredo de sumario, segundo fontes consultadas por Europa Press.
Presumiblemente, os axentes están a rexistrar o interior dun inmoble, aínda que polo momento non transcendeu información oficial respecto diso.